Arábia Saudita x México: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta quarta-feira (30), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os classificados para as oitavas de final. Às 16h, Arábia Saudita e México se enfrentam no estádio Lusail. O jogo terá transmissão da ao vivo no Sportv 3 (TV fechada) O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A Arábia Saudita chega para a última rodada da Copa do Mundo do Catar sabendo o que precisa para avançar para as oitavas de final. Com três pontos, a seleção precisa vencer para se classificar para as oitavas de final, repetindo o que aconteceu em 1994.

Caso empate com o México, a Arábia Saudita precisa que a Argentina perca para a Polônia para se colocar entre os 16 melhores da Copa do Mundo do Catar. Em casa de derrota, os sauditas estarão eliminados.

O México sabe o que precisa para avançar. Com um ponto em dois jogos, os mexicanos precisam vencer a Arábia Saudita e torcer para que a Argentina seja derrotada. Caso os argentinos fiquem no empate, os mexicanos precisam vencer por uma diferença de três gols para avançar. Qualquer outro resultado causará a eliminação da seleção.

HORÁRIO E LOCAL

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo no Sportv (TV fechada) O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ARÁBIA SAUDITA X MÉXICO

ARÁBIA SAUDITA - Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi e Nasser Al-Dawsari; Kanno, Nawaf Al-Abed e Al-Abid; Al-Shehri, Salem Al-Dawsari e Al-Brikan. Técnico: Hervé Renard

DINAMARCA - Ochoa, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo e Jorge Sánchez; Orbelín Pineda, Luis Chávez e Edson Álvarez; Hirving Lozano, Alexis Vega e Henry Martín. Técnico: Tata Martino.

QUEM APITA?

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Assistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Assistente 2: Simon Bennett (Inglaterra)

Quarto árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Arábia Saudita venceu a Argentina, por 2 a 1, na primeira rodada, e acabou superada pela Polônia, por 2 a 0, na segunda partida.

Já o México começou o mundial empatando com a Polônia, em 0 a 0, e foi derrotado pela Argentina, por 2 a 0, na segunda partida.