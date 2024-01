Arandina x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Real Madrid visita o Arandina neste sábado, 6, às 17h30 (de Brasília), no Estádio El Montecillo, pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei. Atual campeão, a equipe merengue estreia na competição com um time misto, uma vez que jogadores como Toni Kroos, Tchouameni e Vini Jr serão poupados por Carlo Ancelotti.

Por sua vez, o Arandina tem pela frente um dos maiores desafios de sua história. O time da quarta divisão espanhola chega ao confronto após eliminar Real Murcia e Cádiz nas fases anteriores. Se houver empate no tempo regulamentar, a partida irá para a prorrogação. Persistindo o resultado, a vaga nas oitavas será decidida nos pênaltis.

ARANDINA X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI

DATA: 06/01 (sábado).

06/01 (sábado). HORÁRIO: 17h30 (horário de Brasília).

17h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio El Montecillo, em Aranda de Duero (ESP).

ONDE ASSISTIR ARANDINA X REAL MADRID AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ARANDINA E REAL MADRID

ARANDINA: Álvarez; Ochoa, Márquez e Pesca; Otu, Vitolo, Zazu e Ceesay; Manzano, Sualdea e El Battioui. Técnico: Álex Izquierdo.

Álvarez; Ochoa, Márquez e Pesca; Otu, Vitolo, Zazu e Ceesay; Manzano, Sualdea e El Battioui. Álex Izquierdo. REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Nacho Fernández, Carrillo e Fran García; Dani Ceballos, Nico Paz (Camavinga) e Modric; Arda Guler, Brahim Díaz e Joselu (Rodrygo). Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARANDINA E REAL MADRID