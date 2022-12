Arbitragem do brasileiro Wilson Sampaio desagrada franceses e ingleses

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Horas depois de o argentino Lionel Messi e o goleiro Emiliano Martínez terem detonado o árbitro espanhol, Mateo Lahoz, a atuação do brasileiro Wilton Sampaio, que apitou a partida entre França e Inglaterra, também foi criticada, tanto por quem venceu como pelos perdedores.

“Não quero entrar muito nisso porque vou acabar sendo multado, mas a arbitragem neste jogo foi muito ruim”, disse o zagueiro inglês Maguire. O inglês reclama de que houve falta em Bukayo Saka na jogada, que resultou no primeiro gol da França.

Bellingham, da Inglaterra, fica surpreso com uma das marcações de Wilton Sampaio; brasileiro teve atuação discutível. Foto: Frank Augstein/AP Photo

Já para os franceses, o pior erro cometido por Sampaio foi o segundo pênalti - que o atacante Harry Kane desperdiçou. Para o goleiro e capitão francês, Lloris, a penalidade subsequente concedida aos ingleses foi mal apitado.

Mais agudos foram os comentários de ex-jogadores da seleção inglesa, como o atacante Gary Lineker e o lateral Gary Neville, que hoje são comentaristas de TV, no Reino Unido. “Esse árbitro foi péssimo, uma piada pronta”, disse Neville durante seus comentários para a emissora de televisão britânica ITV. ”Talvez um dia, a seleção da Inglaterra consiga obter uma decisão favorável deste árbitro“, tuitou Lineker na sua página.

Com o Brasil já eliminado do Mundial do Catar, tanto Sampaio, como Raphael Claus, o outro brasileiro selecionado, poderão apitar nas semifinais e na final da Copa de 2022.