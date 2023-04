Árbitro dá joelhada em jogador que já defendeu o Cruzeiro em partida no México; veja o lance

Uma imagem do duelo entre León e América pela rodada do Campeonato Mexicano causou espanto em todo o mundo. Na segunda etapa da partida, que aconteceu neste sábado, dia 1º, e terminou empatada por 2 a 2, Lucas Romero, meia que defendeu o Cruzeiro, foi agredido pelo árbitro Fernando Hernández com uma joelhada.

O lance é, no mínimo, inusitado, e não se vê com frequência no futebol.

#LigaMx 🇲🇽



¡No se puede creer! ¡Inaudito!



El árbitro Fernando Hernández le

dió un rodillazo al futbolista Lucas

Romero de @clubleonfc. pic.twitter.com/b7RYdDGKgV — Xavi (@XaviSol_) April 2, 2023

O lance aconteceu aos 19 minutos da segunda etapa. Neste momento, os jogadores do León reclamavam com o árbitro por conta da validação de um dos gols do América-MEX. Lucas Romero se aproximou de Fernando Hernández para reclamar também. Apesar de estar com as mãos para trás, o meia falava em tom forte com o juiz e acabou tomando a joelhada. Ele não esperava pela reação do árbitro.

Romero sentiu. Ele ficou caído no chão após a agressão. Os demais jogadores do León seguiram reclamando e a partida ficou mais dois minutos parada. Após o jogo, a Federação Mexicana de futebol divulgou nota oficial em que confirma a investigação do que aconteceu. Nenhuma informação sobre possível suspensão do juiz foi dada até o fechamento deste texto.

Lucas Romero (de verde) foi agredido pelo árbitro na partida contra o América-MEX Foto: Sáshenka Gutiérrez/ EFE

“A Comissão de Arbitragem informa que será instaurado processo de investigação sobre os fatos ocorridos com o árbitro Fernando Hernández no confronto América vs. León, correspondente à Rodada #13 da Liga MX. A resolução será divulgada à opinião pública”, informa o comunicado.

Continua após a publicidade

Questionado sobre o ocorrido, Lucas Romero preferiu ser direto e pedir respeito. “Não peço nada, apenas que também nos respeitem como nós os respeitamos em campo porque são a autoridade”.