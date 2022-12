Árbitro de Brasil x Camarões marcou pênalti polêmico em Cristiano Ronaldo na 1ª rodada da Copa

A Fifa definiu nesta quarta-feira o árbitro do último jogo da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Caberá ao norte-americano Ismail Elfath conduzir o duelo com Camarões na sexta, às 16h, no Estádio Lusail.

Leia também Roberto Martínez se irrita com rumores sobre briga na Bélgica: ‘Notícias falsas’

Elfath será assistido por dois compatriotas, Kyle Atkins e Corey Parker. O chinês Ma Ning exercerá a função de quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará todo a cargo de espanhóis. Alejandro Hernández comandará a cabine de vídeo com a companhia de Juan Martínez, Pau Cebrian e Ricardo de Burgos.

O jogo com Camarões pode confirmar o Brasil na liderança do Grupo G do Mundial. A seleção brasileira, com a vitória sobre a Suíça por 1 a 0 na segunda-feira, se classificou antecipadamente para as oitavas de final. Cabe definir quem será o adversário do País no mata-mata.

Ismail Elfath tomou decisões polêmicas no jogo entre Portugal e Gana. Foto: Odd Andersen/ AFP

Elfath nasceu em Casablanca, no Marrocos, e deixou o país aos 18 anos após ganhar em um sorteio o visto americano de diversidade, a conhecida loteria do green card.

O árbitro se envolveu em polêmica logo em seu primeiro jogo apitado nesta edição da Copa do Mundo. No duelo entre Portugal e Gana, pelo Grupo H, o árbitro de 40 anos assinalou um pênalti polêmico sobre Cristiano Ronaldo. O astro lusitano converteu a penalidade, inaugurando o marcador na partida, cujo placar final foi 3 a 2 a favor dos portugueses.

Publicidade

Na jogada em questão, Cristiano Ronaldo dividiu ombro a ombro com o defensor ganês Mohammed Salisu, mas o árbitro não titubeou e apontou a marca do pênalti, sem qualquer indicação do VAR. O lance gerou revolta na seleção de Gana. O técnico Otto Addo disse que foi um “presente especial” dado por Elfath ao craque português.

Elfath apitou o jogo entre Brasil e Costa do Marfim nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. O jogo, que aconteceu na segunda rodada da fase de grupos, terminou empatado sem gols. Atuaram naquele jogo alguns atletas que defendem a seleção no Mundial: Daniel Alves, Bruno Guimarães, Antony, Richarlison e Gabriel Martinelli.