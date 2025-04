Árbitro diz que expulsou Zubeldía em Atlético-MG x São Paulo por bater palmas de forma irônica

A ausência de Luis Zubeldía à beira do campo tem se tornado um roteiro repetido - e incômodo - no São Paulo. Neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador argentino foi expulso novamente, desta vez no empate sem gols contra o Atlético-MG, no Mineirão.

PUBLICIDADE A confusão começou ainda no primeiro tempo, quando o técnico se revoltou com a decisão da arbitragem de não expulsar o zagueiro Lyanco. Inconformado, Zubeldía extrapolou na reclamação e, após receber um cartão amarelo, acabou vendo o vermelho ser erguido pelo árbitro Ramon Abatti Abel poucos instantes depois. Na súmula da partida, o juiz citou o artigo 8.2 do regulamento para justificar a exclusão do técnico são-paulino, acusando-o de “fazer gestos provocadores, debochados ou exaltados”.

Zubeldía deixa o São Paulo na mão mais uma vez após novo cartão vermelho. Foto: Pedro Souza/Atlético

Para o torcedor tricolor, a cena já não é novidade. Desde sua chegada em abril do ano passado, o técnico acumula episódios de manifestações exageradas à beira do campo, o que frequentemente o transforma em desfalque no banco de reservas - seja por cartões amarelos ou vermelhos.

Com dois empates sem gols nas primeiras rodadas (Sport e Atlético-MG), o São Paulo segue pressionado por uma vitória. O próximo desafio será no MorumBis, diante do Cruzeiro, no próximo domingo, dia 13. A expectativa é de clima quente, com a torcida exigindo um resultado positivo, contando com um ataque que tem deixado a desejar ultimamente.

Confira, abaixo, a justificativa de Ramon Abatti Abel para a expulsão de Zubeldía, técnico do São Paulo:

Motivo: A8.2. Fizer gestos provocadores, debochados ou exaltados - Após tomar o cartão amarelo, o mesmo bateu palmas de forma irônica protestando contra as decisões da arbitragem. Após ser expulso, o mesmo entrou no campo de jogo indo em minha direção com dedo em riste protestando de forma acintosa contra as minhas decisões, tendo de ser contido por seus atletas. Após ser contido por seus atletas, o mesmo voltou e pela segunda vez veio em minha direção protestando de forma ostensiva contra a decisão da arbitragem, tendo que ser contido novamente por seus atletas.