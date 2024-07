Árbitro punido por suborno é escalado em semifinal da Eurocopa e gera polêmica

Bellingham, que defendia o Borussia Dortmund, foi investigado pela polícia alemã depois de ser alvo de uma queixa criminal. O motivo foi seu comentário após a derrota de sua equipe para o Bayern de Munique em dezembro de 2021 pelo placar de 3 a 2. Após as declarações do jogador inglês, Zwayer tirou dois meses de folga da arbitragem.

Os jogadores do Dortmund ficaram furiosos com a atuação do árbitro por várias marcações durante a patida, incluindo a confirmação de uma penalidade quando o duelo estava empatado em 2 a 2.