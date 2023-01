Árbitro usa cartão redondo para expulsar jogador na Copa da Inglaterra; veja vídeo

O empate entre o Wrexham Football Club, do País de Gales, com o Sheffield United, da Inglaterra, pela quarta fase da Copa da Inglaterra, marcou uma cena curiosa no fim do segundo tempo do duelo. Daniel Jebbison, do Sheffield, acabou expulso e recebeu um cartão vermelho diferente, com formato redondo.

Após se chocar de forma violenta fora da disputa da bola com Ben Tozer, o camisa 36 do Sheffield United recebeu um cartão vermelho direto e foi expulso da partida. Além da reclamação do atleta e de seus companheiros de time pela expulsão, o fato do cartão vermelho ser redondo chamou atenção dos internautas nas redes sociais.

Com os holofotes do mundo do futebol sobre si após ter sido comprado pelos atores Ryan Reynolds —que assumiu a presidência do clube em 2020— e Rob McElhenney, o Wrexham se tornou um sucesso midiático, ganhando, inclusive, uma série própria no streaming.

Jebbison gets a red card for a clash with Tozer off the ball! ❌



Wrexham 2-2 Sheffield Utd



Neste domingo, porém, o Wrexham chamou atenção neste domingo pela cena inusitada e a partida parelha com o Sheffield United. A equipe galesa vencia por 3 a 2, eliminando o rival, quando sofreu o empate e agora terá de jogar uma partida replay para definir quem avança no torneio.

Após o duelo, o presidente Ryan Reynolds desceu das arquibancadas e foi ao campo saudar seus jogadores, que lutam para deixar a quinta divisão.