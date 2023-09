Árbitro usa método inusitado para anular marcação de pênalti na Europa; veja vídeo

Uma cena marcante “parou” o jogo entre Porto e Arouca, pela 4ª rodada do Campeonato Português, no último fim de semana. Após marcar um pênalti, o árbitro Miguel Nogueira foi chamado até o VAR para analisar o lance e foi obrigado a usar um telefone celular para se comunicar com a equipe do vídeo. De acordo com a equipe de arbitragem, o fato se deu por causa de uma falha no sistema de energia do estádio do Dragão. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e a situação gerou polêmica.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, a atitude de Miguel na situação foi a correta. Usando como referência as regras da International Board, a ação do árbitro de buscar uma forma de contato com a falha no sistema de comunicação do VAR foi correta. Apesar disso, o Porto divulgou uma nota e pediu a anulação da partida pelo que viu como “má conduta da arbitragem”.

Na visão do clube, a ação de anulação da penalidade sem que o lance fosse realmente visto pelo árbitro em campo configura uma má conduta. Segundo a Federação do país, a atitude aconteceu por um esgotamento de energia do suporte de vídeo, que fez com que o VAR ficasse sem funcionar corretamente por 14 minutos.

Miguel Nogueira usou um celular para anular penalidade em Portugal Foto: Divulgação Federação Portugal

Depois da explicação da Federação Portuguesa, o Porto fez um novo comunicado em que explica que o Estádio do Dragão não teve nenhuma queda de energia durante a partida, o que não justifica a falta do vídeo para a análise do lance, e mantém o pedido de anulação do jogo do último domingo contra o Arouca.

Após este novo posicionamento, a organização da competição e a Federação do país confirmaram a abertura de um inquérito para apurar o que aconteceu na partida e promete se posicionar sobre o ocorrido ao final da investigação.