Arboleda atua pelo Equador no empate sem gols no amistoso com o Iraque, em Madri

Com a presença em campo do zagueiro Arboleda, do São Paulo, desde os 35 minutos do primeiro tempo, o Equador decepcionou, neste sábado, ao só empatar, sem gols, com o Iraque, am amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Com apenas dois gols marcados nos últimos seis jogos, a seleção equatoriana se mostra pouco produtiva ofensivamente a oito dias da estreia no Mundial, frente à anfitriã seleção do Catar.

Além do mau resultado, a seleção equatoriana sofre um susto com a lesão sofrida por Byron Castillo, aos 36 minutos de jogo. Ele deixou o gramado e se tornou dúvida para integrar a lista dos 26 convocados pelo técnico Gustavo Alfaro, a ser divulgada nesta segunda-feira.

Byron Castillo foi protagonista de polêmicas nos últimos meses por causa de dúvidas levantadas por Peru e Chile sobre o seu local de nascimento. Asseguravam de que seria colombiano e não equatoriano, mas a Corte Arbitral do Esporte (CAS) garantiu a presença do Equador na Copa.

Equador e Iraque apenas empataram no amistoso realizado em Madri, na Espanha. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters

O Equador teve domínio total da partida, criou várias chances, mas parou na boa atuação do goleiro Jalal Hassan Hachim, autor de pelo menos três belas defesas. Gonzalo Plata teve duas boas oportunidades para abrir o placar, mas falhou. No último minuto, a maior de todas as chances. Pênalti, que o atacante equatoriano cobrou para defesa de Jalal Hassan Hachim.