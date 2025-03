Arboleda se revolta com pênalti em Palmeiras x São Paulo: ‘Acabou o respeito com o maior do Brasil’

O zagueiro Robert Arboleda se revoltou com a marcação do pênalti que garantiu ao Palmeiras, nesta segunda-feira, a vitória por 1 a 0 em clássico com São Paulo, assim como a classificação à final do Paulistão. Protagonista do lance que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza entendeu como falta em Vitor Roque, o equatoriano fez uma publicação nas redes sociais para registrar sua indignação.

“Parabéns. Conseguiram o que tanto queriam. Lamentavelmente, acabou o respeito com o maior do Brasil, mas Deus tem o controle de tudo”, escreveu o jogador em sua página oficial no Instagram.

Pênalti para o Palmeiras na semifinal contra o São Paulo gerou polêmica. Foto: Reprodução/Cazé TV

Arboleda e os companheiros são-paulinos argumentam que o zagueiro recua a perna na jogada e reclamam que Vitor Roque cavou o pênalti, projetando-se em direção ao defensor. Já Flávio Rodrigues de Souza entendeu que o atacante palmeirense foi derrubado, e a equipe de arbitragem de vídeo sequer sugeriu a revisão do lance.

Ao fim do primeiro tempo, o equatoriano já havia mostrado sua revolta ao reclamar efusivamente com o árbitro. Quando a partida terminou, a marcação do pênalti foi o principal assunto. O técnico Luis Zubeldía considerou o episódio "uma vergonha" e o presidente tricolor Julio Casares falou em "escândalo". "Acredito que o que aconteceu hoje não pode acontecer mais. O árbitro pode se equivocar, como foi, mas o VAR não pode se equivocar em não o chamar. Estamos em 2025, com gente preparada para analisar esse tipo de situações", disse o treinador. "Foi escandaloso. O pênalti que todas as mídias falaram que não foi pênalti. Foi uma encenação e o atleta (Roque) deveria ser punido", comentou o dirigente.

Nas redes sociais, o São Paulo reforçou as reclamações com uma publicação crítica a Flávio Rodrigues de Souza. “Fim de jogo: Arbitragem 1 x 0 São Paulo. Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista”, escreveu o clube tricolor.