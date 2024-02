O contexto da pergunta é a aproximação do fim da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Argel chegou ao Caxias no fim da semana passada. É a terceira passagem dele no clube. A estreia foi no clássico CaJu, contra o Caxias e o Juventude. A equipe grená vencia o jogo até os 33 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate.

Com o resultado, o Caxias é o sétimo na tabela, com 10 pontos. Oito times se classificam para as quartas de final. O problema é que o Ypiranga, de Erechim, primeiro na zona de rebaixamento, é o 11º, com oito pontos. As últimas duas rodadas acontecem com uma semana de distância. O Caxias enfrenta o Avenida, de Santa Cruz do Sul, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, no sábado, dia 24. Na rodada derradeira, a equipe de Argel visita o Novo Hamburgo, no que pode ser um confronto direto por vaga na próxima fase.