Argentina comemora título da Copa do Mundo com linda festa nas ruas de Buenos Aires; veja fotos

A festa nas ruas de Buenos Aires pela conquista da Argentina da Copa do Mundo só começou. O governo argentino já havia decretado feriado nacional nesta terça-feira. Dezenas de milhares de pessoas aguardam a chegada dos atuais campeões mundiais. Na capital, há restrições de trânsito e os serviços públicos reduziram o esquema de funcionamento habitual.

O ônibus com a delegação argentina estava para passar pelo famoso Obelisco às 12h (de Brasília). A quantidade de torcedores, milhares ao redor da praça, fez com que o ônibus mudasse de rota e não passasse pela Avenida 9 de Julho.

Crianças argentinas participam da festa nas ruas da capital. Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu

Ao lado de colegas de seleção argentina, o volante De Paul publicou um vídeo provocando os brasileiros: “Se não gritamos todos, parecemos brasileiros”. Os jogadores se alternavam tocando instrumentos musicais, cantando músicas e bebendo muita cerveja.

Argentinos comemoraram tricampeonato mundial pelas ruas de Buenos Aires#FIFAWorldCup pic.twitter.com/VXv9ScJUbN — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) December 20, 2022

O presidente da Argentina, Alberto Fernández convidou jogadores e comissão técnica à Casa Rosada, sede do governo nacional, mas não há confirmação de presença. Segundo o Clarín, a delegação não irá comparecer ao local.

A seleção da Argentina chegou a Buenos Aires na madrugada desta terça-feira, dia 20, dois dias depois de vencer a final contra a França da Copa do Mundo do Catar. Decorado com o slogan “Uma equipe, um país, um sonho”, o avião dos campeões mundiais pousou às 02h40 no Aeroporto Internacional de Ezeiza. Na capital argentina, milhares de torcedores esperam para começar as comemorações pela terceira estrela da albiceleste.

Jogadores argentinos celebram o tricampeonato mundial pelas ruas de Buenos Aires. Foto: Martin Villar/Reuters

Messi era um dos mais entusiasmados na chegada. A delegação fez uma parada em Roma antes de seguir para Buenos Aires. Durante o voo, a taça da Fifa passou de mão em mão para fotos e teve até um assento própria, presa pelo cinto de segurança. Os jogadores festejaram durante boa parte da viagem de volta para casa.

Governo argentino decretou feriado nacional nesta terça-feira pela conquista da Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu

Messi liderou a seleção argentina na conquista do terceiro Mundial do país. O camisa 10 foi eleito o craque da edição de 2022 após grandes e decisivas atuações. O Brasil segue na liderança, com cinco conquistas. Foram 36 anos de seca. Os hermanos já haviam ganhado as Copas de 1978 e 1986.

Milhares de torcedores da Argentina aguardam a chegada do ônibus com a delegação no Obelisco. Foto: LUIS ROBAYO / AFP