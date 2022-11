Argentina anuncia lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo com Dybala

Publicidade

O atacante Paulo Dybala é a grande novidade da lista de jogadores convocados pela seleção argentina para a Copa do Mundo do Catar. O anúncio foi feito nesta sexta-feira por meio de um vídeo que foi publicado nas redes sociais da Associação de Futebol Argentino (AFA).

“Eles estão orgulhosos de serem convocados e vestirem esta camisa, esperamos que vocês, como torcedores, também estejam. Todos juntos”, disse o treinador Lionel Scaloni no anúncio do vídeo.

Leia também Holanda anuncia lista de convocados para retorno da seleção à Copa do Mundo

A surpresa da relação divulgada pelo técnico foi Dybala, que sofreu grave lesão no início de outubro, no músculo reto femoral esquerdo, e teve a sua presença no Mundial ameaçada.

Dybala foi a grande surpresa da convocação da seleção argentina para a Copa do Mundo. Foto: Sérgio Neves/Estadão

O argentino Lionel Messi, 35 anos, vai liderar o grupo que chega como um dos favoritos à conquista do título. Embalados pela conquista da Copa América, o meia do Paris Saint-Germain vai ter a companhia de nomes experientes como Di María e Otamendi.

A Argentina está no grupo C do Mundial e faz a sua estreia no torneio no próximo dia 22, contra a Arábia Saudita. O segundo duelo acontece quatro dias depois, contra os mexicanos. A última partida da fase classificatória vai ser diante da Polônia, no dia 30.

Confira os convocados da seleção argentina ao Catar

Continua após a publicidade

Goleiros - Martínez (Aston Villa), Armani (River Plate) e Rulli (Villarreal).

Laterais - Molina (Atlético de Madrid), Montiel (Sevilla), Tagliafico (Lyon), Lisandro Martínez (Manchester United) e Acuña (Sevilla).

Zagueiros - Cristian Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Pezzella (Bétis) e Foyth (Villarreal).

Meio-campistas: De Paul (Atlético de Madrid), Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Bétis), Gómez (Sevilla), Mac Allister (Brighton), Palacios (Bayer Leverkusen) e Enzo Fernández (Benfica).

Atacantes: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Di María (Juventus), Correa (Inter de Milão), Nicolás González (Fiorentina), Julián Álvarez (Manchester City) e Dybala (Roma).