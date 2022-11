Argentina, de Messi, estreia contra Arábia Saudita para igualar recorde da Itália

Publicidade

Embalados por 36 jogos de invencibilidade, a Argentina estreia na Copa do Mundo do Catar na manhã desta terça-feira, de olho no tricampeonato mundial. O palco para Messi e companhia será o belo Estádio Lusail, para 80 mil torcedores, onde a seleção sul-americana enfrenta a Arábia Saudita, às 7h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C.

Os hermanos são, absolutamente, apontados como favoritos neste grupo, que ainda tem México e Polônia, que se enfrentam nesta terça-feira, no Estádio 974. Além de estar focada em começar a Copa com o pé direito, a Argentina também busca igualar o recorde mundial de seleções invictas, que pertence à Itália, com 37 jogos sem derrota, entre outubro de 2018 e setembro de 2021.

A Argentina não sabe o que é perder desde a semifinal da Copa América de 2019, disputada no Brasil, na qual foi superada pela seleção brasileira, por 2 a 0, no Mineirão. De lá para cá, são 25 vitórias e 11 empates. Neste meio tempo, foi campeã da Copa América de 2021 em pleno Maracanã e nas Eliminatórias Sul-Americanas terminou em segundo lugar, só atrás do Brasil, com 39 pontos em 17 jogos.

(Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

O astro Lionel Messi será a grande novidade da Argentina. O meio-campista vinha sendo preservado dos treinamentos por causa de uma sobrecarga muscular, mas foi a campo normalmente na atividade desde o começo da semana.

Apesar da preocupação e do tratamento cauteloso em relação ao tema, a comissão técnica argentina não trabalhava com a possibilidade de perder sua grande estrela para a partida de estreia. Com o retorno aos treinos, a presença do atacante de 35 anos, que considera esta sua quinta participação como a última em Copa do Mundo, foi confirmada.

Ele está na sua melhor forma e deve brilhar auxiliado por Di María e Lautaro Martínez. A confiança em Messi é total, dentro e fora da seleção, como resume o meia-atacante Dybala: “Nós vemos o Messi como muitos viam Maradona.”

No mais, a base será a mesma que vinha atuando durante as Eliminatórias, apesar dos cortes recentes dos atacantes Nico González e Joaquín Correa. O técnico Lionel Scaloni afirmou que a pressão argentina diminuiu depois do título da Copa América de 2021.

“As pessoas precisam saber que somos uma seleção e um grupo de jogadores que vai deixar tudo para que a gente vá bem. A equipe está mais tranquila, porque agora não temos mais a pressão de não termos vencido nada”, garante Lionel Scaloni.

A Arábia Saudita joga praticamente em casa porque é a única seleção que tem fronteira terrestre com o Catar. Mas comooa grande anfitrião da Copa, os árabes sabem que estão condenados a serem meros coadjuvantes. Esta vai ser a sexta participação saudita em Mundiais, tendo chegado mais longe em 1994, nos Estados Unidos, quando passou para as oitavas de final.

No discurso do técnico francês Hervé Renard, porém, o time pode ter um papel mais nobre na disputa. “Não viemos só participar, nossa presença aqui não é para isso. Procuramos estar no nível do evento e queremos que o povo saudita se orgulhe de nós. Sabemos o quanto a Copa do Mundo é difícil, mas temos entusiasmo. Temos força e muita motivação, porque nos preparamos por anos”, diz o técnico.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X ARÁBIA SAUDITA

ARGENTINA - Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul; Leandro Paredes e Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

ARÁBIA SAUDITA - Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi e Al-Shahrani; Kanno e Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj e Al-Daswari; Al-Buraikan. Técnico: Hervé Renard.

ÁRBITRO - Slavko Vincic (Eslovênia).

HORÁRIO - 7h (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Lusail, em Al Daayen, no Catar.