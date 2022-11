Argentina goleia Emirados Arábes por 5 a 0 em amistoso com ritmo de festa no deserto

Publicidade

A apenas seis dias da sua estreia na Copa do Mundo, a Argentina venceu amistoso contra os Emirados Árabes Unidos por 5 a 0, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, em condições muito parecidas com as que terá no Catar, no correr das próximas semanas.

Com os termômetros marcando 28°C mesmo ao anoitecer e um clima abafado pelo vento seco do deserto, os argentinos fizeram o que se esperava deles: tocaram a bola com paciência, esperando a oportunidade para marcar. E, sem necessidade de muito esforço aplicaram uma goleada na esforçada, mas fraca tecnicamente, seleção dos Emirados.

Mesmo, assim, sem forçar muito o ritmo de jogo, se houve alguma surpresa no desempenho da Argentina foi com a demora para marcar o primeiro gol.Apesar de controlar o jogo, demoraram 17 minutos para Messi tocar para Julián Álvarez abrir o placar, deslocando Khalid Eisa, o goleiro dos Emirados.

Oito minutos depois, Di María marcou o segundo, de voleio. Aos 36, do primeiro tempo, camisa 11 argentino fintou dois defensores e o goleiro dos Emirados e marcou um golaço. Como que para reverenciar a torcida, que o aplaudiu desde o aquecimento (houve até um fã mais exaltado, que invadiu o campo, só para abraçá-lo) aos 43, Messi entrou na área, fintando, até mandar a bola no ângulo.

Argentina goleia os Emirados Árabes Unidos em último amistoso antes de estreia no Mundial. Foto: Amr Alfiky/Reuters

Já em ritmo de treino, os argentinos entraram no segundo tempo, ainda mais relaxados. O que animou os jogadores dos Emirados. Eles chegaram a mandar uma bola na trave argentina, aos 3 minutos da etapa final. Mas, novamente, Messi e seus companheiros colocaram as coisas no lugar. E assim, o jogo foi definido graças ao talento individual. Aos 15 minutos do segundo tempo, como a que de De Paul fez, até acertar um passe preciso, para Correa, mandar para as redes.

Soccer Football - International Friendly - United Arab Emirates v Argentina - Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates - November 16, 2022 Argentina's Lionel Messi scores their fourth goal REUTERS/Amr Alfiky Foto: REUTERS / REUTERS

Entusiasmada a torcida passou os minutos finais, fazendo a festa na arquibancada, sem prestar muita atenção ao jogo, que ficou monótono. No fim das contas, todo mundo saiu contente no último amistoso dos argentinos, antes da Copa do Mundo do Catar. A menos de uma semana da nossa estreia no Mundial, essa última partida foi difícil, pelo temor de lesões. Mesmo com riscos de contusões, em uma partida, sem a menor importância técnica, o amistoso em Abu Dhabi, acabou sendo positivo. Os argentinos fizeram um bom trabalho de relações-públicas e deram ritmo ao elenco.

Serviu para acumular minutos de jogo e combinarmos coisas. O que importa é que estamos mais preparados”, completou Scaloni.