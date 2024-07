Argentina ironiza Drake após rapper perder R$ 1,6 milhão apostando em vitória do Canadá

A torcida de Drake, porém, não deu certo. Com gols de Julián Alvárez e Lionel Messi, a Argentina ganhou por 2 a 0 e garantiu uma das vagas na final da Copa América.

Depois da partida, em suas redes sociais, a seleção argentina provocou Drake com a música “Not Like Us” (tradução: Não são como nós), do rapper Kendrick Lamar, desafeto do canadense.