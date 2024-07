Olimpíadas: Argentina envia ofício à Fifa sobre falta de segurança em Paris

A polêmica partida entre Argentina e Marrocos, pela primeira rodada do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, continua dando o que falar.

Em ofício enviado à Fifa, a Associação Argentina de Futebol (AFA) reclamou da falta de segurança e cobrou “medidas regulamentares necessárias para um evento de tamanha gravidade”.

Seguranças retiram torcedores do Marrocos que invadiram o gramado Foto: Silvia Izquierdo/AP

PUBLICIDADE Depois do gol de empate da Argentina, que viria a ser anulado pelo VAR, a partida foi paralisada pelo árbitro porque o gramado foi invadido por torcedores do Marrocos. Além disso, objetos e rojões foram atirados em direção aos argentinos. ”A Associação do Futebol Argentino (AFA) informa que, devido aos acontecimentos de conhecimento público ocorridos hoje no jogo entre a nossa Seleção Sub-23 e a sua similar de Marrocos, foi apresentada uma reclamação formal ao Comitê Disciplinar da FIFA para que sejam tomadas as medidas regulamentares necessárias para um evento de tamanha gravidade”, disse a AFA.

”É imprescindível garantir a segurança dos protagonistas para o desenvolvimento pacífico deste belo esporte que é o futebol e desde a Casa Mãe do Futebol Argentino faremos o que for necessário para que isso aconteça”, completou.

Antes, Javier Mascherano já havia alertado para a falta de segurança. O treinador denunciou que seus jogadores foram furtados durante uma sessão de treino em Paris. Procurado pela reportagem do Estadão, o Comitê Olímpico Internacional (COI) ainda não se manifestou sobre o caso.

“Entraram no treinamento e nos roubaram. Levaram um relógio de Thiago Almada, anéis... em um treino. Não quisemos dizer nada depois do treinamento”, disse Mascherano ao atender a imprensa presente no local.

Publicidade

Com a derrota para Marrocos, a Argentina terminou a primeira rodada na 3ª colocação do Grupo B e vai buscar a reabilitação no sábado, 27, contra o Iraque, que ganhou da Ucrânia na estreia.