Argentina pode ser eliminada da Copa do Mundo hoje; entenda a combinação de resultados

A derrota para a Arábia Saudita na última terça-feira colocou a Argentina em estado de alerta na Copa. Lanterna no Grupo C, a equipe comandada por Lionel Scaloni e com Messi em sua despedida de Mundiais será eliminada neste sábado, dia 26, se for derrotada para o México. A partida, que ganhou um caráter de decisão na segunda rodada para os argentinos, está marcada para às 16h, no Estádio Lusail.

A iminente eliminação em caso de derrota independe do outro jogo da chave na rodada, entre Polônia e Arábia Saudita, às 10h. Seja qual for o resultado do jogo, alguma das duas equipes chegará a quatro pontos e vai tirar qualquer chance matemática de classificação argentina. Messi então encerraria sua história em Copas do Mundo. Teria o jogo contra a Polônia para cumprir tabela, mas o craque do PSG pode nem querer jogar essa partida. Pode pedir dispensa e voltar para casa. Se ganhar, a Argentina segue viva na Copa do Catar.

Se perder para o México, a Argentina estará eliminada da Copa do Mundo Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Contudo, Messi, Di María e companhia dependem apenas de si para avançar às oitavas de final. Se vencer os dois jogos que restam nesta fase de grupos, contra México e Polônia, a equipe albiceleste chega a seis pontos e não poderia ser mais alcançadas pelas seleções mexicana e polonesa. Estaria dentro. Em 2010, a Espanha perdeu o primeiro jogo na África do Sul e acabou campeã do Mundial.

Entenda por que a Argentina vai ser eliminada se perder para o México

Cenário 1

- México vence a Argentina

- Arábia Saudita derrota a Polônia

Se a Argentina perder para o México, ela se mantém na lanterna da chave com zero ponto, enquanto os mexicanos chegam aos quatro — não seriam alcançados mesmo se argentinos vencessem a Polônia na última rodada. Se Arábia Saudita derrotar a Polônia, chega aos seis pontos e garante a sua classificação antecipadamente.

Cenário 2

- México vence a Argentina

- Arábia Saudita empata com a Polônia

Se a Arábia Saudita empatar com a Polônia e o México vencer a Argentina, a equipe albiceleste de Messi também vai ser eliminada. Isso porque mexicanos e sauditas chegariam a quatro pontos e os argentinos se mantêm com zero, restando apenas três pontos em disputa.

Cenário 3

- México vence a Argentina

- Polônia ganha da Arábia Saudita

Se Polônia e México vencerem os seus respectivos jogos, as duas seleções chegam a quatro pontos e não poderiam ser mais alcançadas pela Argentina, que ficaria com zero na chave.

Se empatar, vitória no último jogo pode não ser suficiente

Um resultado negativo para os argentinos é a vitória da Arábia Saudita sobre os poloneses. Se esse resultado acontecer, e a Argentina empatar sua partida contra os mexicanos, uma vitória na última rodada pode não ser o suficiente para a equipe de Scaloni se classificar.

Se o cenário descrito se concretizar, as seleções argentina e polonesa chegam à última rodada com um ponto cada, as duas atrás do México, com dois. Mesmo que a equipe albiceleste vença a Polônia e chegue a quatro, ela vai precisar torcer para que o México, obrigatoriamente, não ganhe da Arábia Saudita.