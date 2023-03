Argentina se candidata para hospedar a Copa do Mundo sub-20; Fifa quer definição em 3 dias

A Argentina deu vexame no Campeonato Sul-Americano sub-20 ao cair ainda na primeira fase, com somente três pontos em quatro jogos. Sem vaga no Mundial da categoria, o país se colocou à disposição da Fifa para ser a sede após a competição ser retirada da Indonésia, que foi contra a participação de Israel e acabou punida pela entidade pela disputa política. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ficou empolgado com a possibilidade e prometeu resposta em até três dias. Não há outro concorrente.

Com a participação de 24 seleções, a 23ª edição do Mundial sub-20 de 2023 será realizada entre os dias 20 de maio e 11 de junho. Os representantes sul-americanos, por enquanto, serão Brasil (campeão do Sul-Americano), Uruguai, Colômbia e Equador, os quatro melhores do hexagonal final, que ainda contou com Venezuela e Paraguai.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Alejandro Dominguez, da Conmebol, oficializaram candidatura da Argentina para receber o Mundial sub-20 em maio. Foto: Cesar Olmedo/Reuters

“Todos conhecemos o futebol na Argentina e é um país que seguramente pode abrigar uma competição deste nível”, disse Infantino, que recebeu em mãos do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, uma proposta formal de parte da Associação de Futebol Argentino (AFA), com a aval do governo local para organizar o campeonato.

“A proposta da Argentina é a primeira com as garantias do governo e com detalhes. Com a tradição do futebol da Argentina, há muitas boas possibilidades (de o país ser sede”, enfatizou o presidente da Fifa.

“Será uma medida de urgência, não era previsto que a Indonésia fosse deixar de ser sede. A competição começa em maio e temos de definir e organizar tudo e acredito que nesse sentido a Argentina tem tudo pronto para hospedar este Mundial”< acrescentou Domínguez, confiante em uma resposta positiva da Fifa.