Argentina x Arábia Saudita: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Argentina e Arábia Saudita estreiam na Copa do Mundo nesta terça-feira, 22, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, em Al Daayen, no Catar. A partida é válida pelo Grupo C, composto também por México e Polônia, que também se enfrentam nesta terça. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV(TV fechada) e Globoplay (streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Uma das seleções vista como favorita ao título entra em campo nesta terça-feira. Depois de vencer a última edição da Copa América e da Finalíssima, a Argentina começa sua caminhada na Copa do Mundo do Catar. Com o comando de Messi, que chega para seu último mundial da carreira, a seleção argentina também conta com Lautaro Martínez, Di Maria, Julian Álvarez e companhia para voltar a ser campeão depois de mais de 36 anos.

Já a Arábia Saudita vai para a sua sexta Copa do Mundo na história. Sem tradição no futebol, a seleção tem como melhor resultado a classificação para as oitavas de final, na edição de 1994.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Argentina e Arábia Saudita acontece nesta terça-feira, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, em Al Daayen, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV(TV fechada) e Globoplay (streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, L. Martinez, Di Maria. Técnico: Lionel Scaloni

Arábia Saudita: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari; Al-Buraikan. Técnico: Hervé Renard

QUEM APITA?

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

Assistente 1: Tomaž Klancnik (Eslovênia)

Assistente 2: Andraž Kovacic (Eslovênia)

Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (Senegal)

VAR: Pol van Boekel (Holanda)

AVAR: Bastian Dankert (Alemanha)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Seis dias antes de sua estreia na Copa do Mundo do Catar, a Argentina disputou seu último amistoso. Em duelo tranquilo, os comandados de Scaloni golearam os Emirados Árabes por 5 a 0, com gols de Julián Álvarez, Di María, duas vezes, Messi e Joaquín Correa.

A Arábia Saudita vive um momento instável. Nos três jogos que realizou em novembro, a equipe venceu a Islândia, por 1 a 0, empatou com o Panamá, por 1 a 1, e perdeu para a Croácia, por 1 a 0.