Argentina x Austrália: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora começa o mata-mata! Na tarde deste sábado (3), a Copa do Mundo do Catar começa a sua fase eliminatória com as oitavas de final. Às 16h, Argentina e Austrália se enfrentam no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazeTV no YouTube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A Argentina chega para as oitavas de final com uma Copa do Mundo de recuperação. Depois de perder na estreia para a Arábia Saudita, por 2 a 1, os argentinos venceram o México e a Polônia, ambos por 2 a 0.

Desta forma, a Argentina avançou como líder do grupo e ‘embalou’ na competição. Comandada em campo por Messi, Di Maria, Julian Álvarez e companhia, a seleção busca voltar a figurar entre os oito melhores da Copa do Mundo.

A Austrália busca fazer história. Depois de começar a Copa do Mundo sofrendo uma goleada de 4 a 1 da França, os australianos conseguiram a recuperação vencendo a Tunísia e a Dinamarca.

Com a classificação para as oitavas de final, a Austrália igualou a melhor campanha de sua história, que aconteceu em 2006. Agora, apostando na força coletiva, a seleção busca estabelecer uma nova marca de sua história.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Argentina e Austrália acontecerá neste sábado às 16h (pelo horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar.

ONDE ASSISTIR

ARGENTINA X AUSTRÁLIA

ARGENTINA - Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Messi; Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

AUSTRÁLIA - Matt Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Mooy, Irvine, Goodwin, Leckie e McGree; Duke. Técnico: Graham Arnold.

QUEM APITA?

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistente 1: Pawel Sokolnick (Polônia)

Assistente 2: Tomasz Listkiewicz (Polônia)

Quarto árbitro: Mario Alberto Escobar Toca (Guatemala)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Argentina começou sendo derrotada pela Arábia Saudita, por 2 a 1. Na sequência, a seleção venceu o México, por 2 a 0, e a Polônia, por 2 a 0.

Já a Austrália iniciou a caminhada no Catar sendo goleada pela França, por 4 a 1. Em seguida, a equipe superou a Tunísia, por 1 a 0, e a Dinamarca, também por 1 a 0.