Argentina x Costa Rica: onde assistir, horário e escalações das seleções

A Argentina faz amistoso internacional com a Costa Rica nesta terça-feira, dia 26, às 23h45 (horário de Brasília). O jogo será disputado no Estádio Los Angeles Memorial Coliseum, na Califórnia, nos Estados Unidos. A atual campeã do mundo não poderá contar com o craque Lionel Messi, que lesionou o tendão de Aquiles da perna direita durante compromisso do Inter Miami pela Liga dos Campeões da Concacaf.

A seleção argentina vem de vitória por 3 a 0 sobre El Salvador, na sexta-feira, em partida amistosa disputada na Filadélfia, também nos EUA. Os argentinos lideram as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com apenas uma derrota na disputa por uma vaga no próximo Mundial. A Costa Rica, por sua vez, derrotou Honduras por 3 a 1 nos playoffs da Liga das Nações da Concacaf, resultado que garantiu a seleção na Copa América. Os costa-riquenhos estão no mesmo grupo do Brasil, que conta também com Paraguai e Colômbia.

Argentina e Costa Rica se enfrentam em amistoso nos EUA nesta terça-feira. Foto: Arte/Estadão

ARGENTINA X COSTA RICA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO AMISTOSO

DATA: 26/03 (terça-feira).

26/03 (terça-feira). HORÁRIO: 23h45 (horário de Brasília).

23h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Los Angeles Memorial Coliseum, na Califórnia, nos Estados Unidos

ONDE ASSISTIR ARGENTINA X COSTA RICA AO VIVO

SporTV (streaming).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DA ARGENTINA

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nehuén Perez, Cristian Romero, Tagliafico e Nico González; Leandro Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul; Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DA COSTA RICA

COSTA RICA: Keylor Navas; Taylor, Arboine, Cascante, Calvo e Mora; Galo, Campbell, Zamora e Brenes; Ugalde. Técnico: Gustavo Alfaro.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARGENTINA X COSTA RICA

22/03 - Argentina 3 x 0 El Salvador - Amistoso.

3 x 0 El Salvador - Amistoso. 23/03 - Costa Rica 3 x 1 Honduras - Amistoso.