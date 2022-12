Argentina x Croácia: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Por um lugar na decisão! Na tarde desta terça-feira (13), a Copa do Mundo do Catar abre sua fase de semifinal. Às 16h, Argentina e Croácia se enfrentam no estádio Lusail. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, Casé TV no YouTube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A Argentina busca mais uma final de Copa do Mundo. Oito anos de ser finalista do mundial no Brasil, a equipe de Messi e companhia pode retornar a uma decisão nesta terça-feira. Para isso, os argentinos precisam passar pela Croácia.

Para a semifinal da Copa do Mundo do Catar, a Argentina segue apostando em seu camisa 10. Comandada em campo por Messi, os argentinos querem seguir avançando no mundial. Além do astro, a seleção aposta em Di María, Julian Álvarez e no goleiro Emiliano Martínez.

Pelo lado croata, a aposta segue sendo Modric. Aos 37 anos, o camisa 10, capitão e grande líder da seleção segue orquestrando o time em campo. Contando com o apoio de Brozovic e Kovacic, o trio vem ditando o ritmo das partidas no meio de campo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Argentina e Croácia acontecerá neste sábado às 16h (pelo horário de Brasília), no Estádio Lusail.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ARGENTINA X CROÁCIA

ARGENTINA - Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Di María, Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

CROÁCIA - Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Kovacic, Brozovic e Modric; Pasalic, Kramaric (Petkovic) e Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

QUEM APITA?

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistente 1: Ciro Carbone (ITA)

Assistente 2: Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Argentina tomou um susto. Na partida de estreia, os argentinos foram derrotados de virada pela Arábia Saudita, por 2 a 1. Na segunda rodada, a equipe de Messi venceu o México, por 2 a 0, e fechou a primeira fase com um triunfo por 2 a 0 contra a Polônia.

Nas oitavas, a Argentina venceu a Austrália, por 2 a 1. Nas quartas, a seleção de Messi empatou com a Holanda, em 2 a 2, e ficou com a vaga na semifinal com a vitória nas penalidades, por 4 a 3.

Já a Croácia abriu sua participação na Copa do Mundo empatando com o Marrocos, em 0 a 0. Na segunda rodada, os croatas golearam o Canadá, por 4 a 1, e fecharam a primeira fase empatando com a Bélgica, por 0 a 0.

Nas oitavas, os croatas empataram com o Japão, em 1 a 1, e venceram nas penalidades, por 3 a 1. Nas quartas de final, a Croácia voltou a empatar em 1 a 1, agora com o Brasil, e venceu nas penalidades, por 4 a 2.