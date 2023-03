Argentina x Curaçao: onde assistir, horário e escalação das equipes

Lionel Messi e companhia continuam seu desfile de celebração do tricampeonato mundial da Argentina. Hoje, 28, às 20h30 (Horário de Brasília), a atual campeã da Copa do Mundo enfrenta a modesta seleção de Curaçao em um amistoso internacional. A partida corre em Santiago del Estero, na Argentina, no estádio Estádio Único.

Após o Mundial do Catar, a seleção albiceleste fez sua primeira aparição na última semana, vencendo o Panamá por 2 a 0. Diante de 84 mil pessoas, Messi marcou o gol de número 800 de sua carreira e o time comandado por Lionel Scaloni deu um show para sua torcida, que correspondeu o sentimento em peso. Para o jogo contra Curaçao, é esperado mais uma celebração.

Argentina e Curaçao disputam partida amistosa. Foto: Arte/Estadão

É a primeira vez que seleção curaçauense enfrenta a Argentina. A equipe comandada por Remko Bicentini vem de uma derrota para o Canadá por 2 a 0. A última vitória do time ocorreu em junho de 2022, em um jogo disputado contra Honduras.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Santiago del Estero, Argentina.

ESTÁDIO: Único Madre de Ciudades.

DATA: 28 de março de 2023.

HORÁRIO: 20:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTv (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Paredes e Enzo Fernández; Messi, Di María e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

CURAÇAO: Sumter; Daal, Pantophlet, Anastatia e Sprockel; Roosje, Pany, Juninho Bacuna e Leandro Bacuna; Dorand e Davidson Rosa. Técnico: Remko Bicentini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

23/03 - Argentina 2 x 0 Panamá - Amistoso Internacional

25/03 - Curaçao 0 x 2 Canadá - Liga das Nações da CONCACAF - Fase de grupos.