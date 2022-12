Argentina x França: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Argentina e França decidem neste domingo (18) a Copa do Mundo do Catar. A partida acontecerá no estádio Lusail, às 12h, pelo horário de Brasília. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, Cazé TV no YouTube (Streaming) e Sportv (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Agora é a hora da decisão. Argentina e França entram em campo para a final da Copa do Mundo do Catar e colocam frente a frente os dois artilheiros da competição até o momento. Messi e Mbappé, que são companheiros no PSG, chegam para a partida com cinco gols cada e buscam o título mundial.

O camisa 10 argentino sabe que será sua última chance. Aos 35 anos, e tendo a experiência da derrota na final de 2014, Messi comanda sua seleção no Catar como nunca. Cinco gols, quatro assistências e uma liderança que vai além da faixa de capitão e da questão técnica.

Arte Estadão

Vibrante a cada partida e orquestrando a torcida, que lota os estádios no Catar de branco e azul, Messi vive intensamente a chance de entrar para a história das Copas como campeão. Aos 35 anos, o astro do futebol mundial busca neste domingo tirar seu país de uma fila de 36 anos pelo tricampeonato do mundo.

Já Mbappé, de 23, busca o seu segundo título na segunda Copa do Mundo da carreira. Em 2018, aos 19, o atacante foi peça fundamental do título francês. Agora, no Catar, o atacante do PSG é a grande estrela da equipe e quer colocar seu nome ainda mais na história.

Caso vença neste domingo, Mbappé mantém o “100%” de aproveitamento em Copas e repete o feito do Brasil de Pelé e Garrincha, que entre 1958 e 1962 foi a última seleção bicampeã seguida.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Argentina e França acontecerá neste sábado, às 12h (pelo horário de Brasília), no estádio Lusail.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, Cazé TV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ARGENTINA X FRANÇA

ARGENTINA - Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Messi e Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni

FRANÇA - Lloris, Koundé, Varane, Konate, Theo Hernandéz, Tchouaméni, Fofana, Dembélé, Griezmann, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps

QUEM APITA?

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistente 1: Pawl Sokolnicki (POL)

Assistente 2: Tomasz Listkiewicz (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

Quarto árbitro: Ismail Elfath (EUA)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Argentina começou perdendo para a Arábia Saudita, de virada, por 2 a 1. Na segunda rodada, os argentinos superaram o México, por 2 a 0, e fecharam a primeira fase vencendo a Polônia, por 2 a 0.

Nas oitavas de final, a Argentina venceu a Austrália, por 2 a 1. Nas quartas, a seleção argentina empatou com a Holanda, em 2 a 2, e ficou com a vaga na próxima fase ao vencer por 4 a 3 nas penalidades. Na semifinal, Messi e Julián Álvarez comandaram e o triunfo veio por 3 a 0.

Já a França iniciou sua busca pelo bicampeonato consecutivo com uma vitória contra a Austrália, por 4 a 1. Na segunda rodada, a equipe superou a Dinamarca, por 2 a 1, e fechou a fase de grupos perdendo para a Tunísia, por 1 a 0.

Nas oitavas de final, a França venceu a Polônia, por 3 a 1. Nas quartas, os franceses superaram a Inglaterra, também por 2 a 1, e na semifinal venceram o Marrocos, por 2 a 0.