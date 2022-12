Argentina x França tem maior presença de jogadores do Campeonato Espanhol nos elencos

Além do confronto entre França e Argentina neste domingo, que definirá a mais nova seleção tricampeã da Copa do Mundo, uma estatística ganha força fora das quatro linhas: qual é a liga nacional com o maior número de representantes na decisão? Neste ano, no Catar, o Campeonato Espanhol, com 16 jogadores, é a competição com mais atletas entre os 52 convocados por Lionel Scaloni e Didier Deschamps.

A Argentina é a seleção em que a La Liga tem mais força. Dos 26 atletas, 10 (cerca de 39%) atuam na Espanha. Rodrigo de Paul, do Sevilla, é o destaque nesta lista, que também conta com representantes no Villareal, Real Bétis e Atlético de Madrid.

Benzema, do Real Madrid, foi convocado por Deschamps para a Copa. Não atuou em nenhuma partida por conta de uma lesão, mas não foi cortado. Por conta disso, ele entra nesta estatística, já que será considerado campeão caso a França vença a Argentina neste domingo. Ao Estadão, a Federação Francesa de Futebol confirmou que o atacante terá direito a receber a medalha do torneio, sendo considerado um campeão mundial.

Benzema e Varane, ambos do Real Madrid, são dois representantes do futebol espanhol na seleção francesa. Foto: Franck Fife/AFP

Além do Campeonato Espanhol, outras sete ligas têm representantes na final do Mundial. Campeonato Inglês (10), Francês (8), Alemão (7) e Italiano (7) são as principais. Ao todo, estas cinco principais ligas na Europa totalizam 48 jogadores - 92% do total entre os convocados. As ligas portuguesa, argentina e americana completam a lista.

A seleção francesa é o reflexo desse cenário da final. Todos os convocados por Didier Deschamps atuam na Europa e nas cinco principais ligas do continente. A Ligue 1, nome do Campeonato Francês, tem seis representantes na decisão. Kylian Mbappé, camisa 10 da equipe e principal estrela do Paris Saint-Germain, é o maior nome da competição entre os convocados.

Na disputa pela soberania entre os clubes, a disputa não tem um vencedor claro. Atlético de Madrid e Bayern de Munique, com quatro representantes cada, dividem a liderança na decisão. Todos os jogadores do clube alemão jogam pela seleção francesa (Upamecano, Lucas Hernández, Pavard e Coman), enquanto o Atleti tem três dos seus atletas na Argentina (Molina, De Paul e Ángel Correa).

Esse panorama na decisão foge da tendência dos convocados para o Mundial. Dos 832 convocados, entre todas as seleções para, a Premier League liderou a estatística, com 136 representantes. O Campeonato Espanhol é o segundo na lista, com 89 atletas.

Cenário na última decisão

Em 2018, França e Croácia decidiram o título da Copa do Mundo. Na ocasião, o Campeonato Francês e o Espanhol dividiram a liderança da estatística, com 10 jogadores cada chamados pelos técnicos Deschamps e Dalic para o Mundial.

Na última final da Copa, Campeonatos Francês e Espanhol eram as competições com mais representantes nos elencos de França e Croácia. Foto: Martin Meissner/AP

A diferença da última final para essa é o número de convocados. Até a última Copa, a Fifa permitia apenas 23 jogadores por seleção. Após a pandemia, a entidade testou o número extra de atletas a cada convocação, que foi aprovado para o Catar.

Além disso, outras ligas apareceram entre as representadas na final de 2018. O Campeonato Belga (Gent), Russo (Lokomotiv Moscou), Austríaco (RB Salzsburg), Ucraniano (Dínamo de Kiev), Turco (Besiktas) e Croata (Dínamo Zagreb e Rijeka) cederam jogadores para a Copa. Todos jogaram pela seleção croata.

Continua após a publicidade

Confira os clubes e ligas dos jogadores de Argentina x França

França: Bayern de Munique (4), Real Madrid (3), Milan (2), Barcelona (2), Mônaco (2), Olympique de Marselha (2), West Ham, Tottenham, Rennes, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid, PSG, Eintracht Frankfurt e Borussia Monchengladbach.

Ligas: La Liga (6), Bundesliga (6), Ligue 1 (6), Premier League (5) e Serie A.

Argentina: Atlético de Madrid (3), Sevilla (3), Villareal (2), Real Bétis (2), Juventus (2), Benfica (2), Aston Villa, River Plate, Tottenham, Manchester United, , Lyon, Brighton, Bayer Leverkusen, Atlanta United, PSG, Roma, Inter de Milão, Manchester City.

Ligas: La Liga (10), Premier League (5), Serie A (4), Ligue 1 (2), Português (2), Campeonato Argentino (1), MLS (1) e Bundesliga (1).