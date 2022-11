Argentina x México: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar segue com mais jogos pela segunda rodada neste sábado (26). Fechando o dia de partidas do grupo C, Argentina e México se enfrentam, às 16h (pelo horário de Brasília) no estádio Lusail, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), CazéTV no Youtube (Streaming), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Apesar de ser a segunda rodada, a Argentina encara um duelo de vida ou morte na Copa do Mundo do Catar. Com a derrota de virada na estreia para a Arábia Saudita, a seleção de Messi entra em campo pressionada contra o México.

Precisando somar pontos, pois em caso de nova derrota a equipe já estará eliminada, os argentinos devem entrar em campo com uma equipe ofensiva, com Messi, Di Maria e Lautaro Martinez no setor ofensivo.

Arte Estadão

O México chega para a partida com um ponto. Após o empate sem gols na estreia, com o goleiro Ochoa pegando pênalti, a equipe busca somar pontos para complicar a Argentina na Copa do Mundo do Catar e para seguir com chances reais de classificação para as oitavas de final.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Argentina e México acontece nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada) e CazeTV no Youtube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ARGENTINA X MÉXICO

ARGENTINA - Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul; Leandro Paredes e Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

MÉXICO - Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Hector Moreno e Jesús Gallardo; Édson Álvares, Hector Herrera e Luis Chavez; Hirving Lozano, Henry Martín e Alexis Vega. Técnico: Tata Martino.

QUEM APITA?

Árbitro: Daniele Orsato (Itália)

Assistente 1: Ciro Carbone (Itália)

Assistente 2: Alessandro Giallatini (Itália)

Quarto árbitro: István Kovács (Romênia)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, por 2 a 1.

Já o México empatou em 0 a 0 com a seleção polonesa.