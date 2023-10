Argentina x Paraguai: onde assistir, horário e escalações das equipes

Argentina e Paraguai se enfrentam nesta quinta-feira, 12, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O jogo envolve seleções que vivem momentos opostos na competição. Atuais campeões do mundo, os argentinos tem 100% de aproveitamento e dividem a liderança com o Brasil. Já os paraguaios ainda não venceram.

Com seis pontos após duas rodadas, a Argentina chega para a sua segunda partida em casa buscando manter o 100%. Convocado para as duas partidas pelas Eliminatórias, Lionel Messi não tem sua titularidade assegurada por causa de dores musculares. O técnico Lionel Scaloni não confirmou se o astro argentino estará em campo nas partidas da seleção nesta data Fifa.

O Paraguai chega para o terceiro jogo pressionado. Com apenas um ponto em dois jogos, a partida contra a Argentina em Buenos Aires marca a estreia do técnico Daniel Garneiro. Também sem confirmar a equipe, o novo treinador deve manter a base das duas primeiras partidas.

ARGENTINA X PARAGUAI: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 12/10 (quinta-feira).

HORÁRIO: 20h.

LOCAL: Monumental de Núñez, Buenos Aires.

ONDE ASSISTIR ARGENTINA X PARAGUAI AO VIVO

SporTV 2 (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ARGENTINA E PARAGUAI

ARGENTINA : Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico (Acuña); De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Nico González. Técnico: Lionel Scaloni.

: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico (Acuña); De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Nico González. Lionel Scaloni. PARAGUAI: Coronel; Espínola, Gustavo Gómez, Balbuena e Espinoza; Giménez, Villasanti, Rojas, Sosa e Almirón; Sanabria. Técnico: Daniel Garneiro.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARGENTINA E PARAGUAI