Argentina x Uruguai: onde assistir, horário e escalação das equipes

O torcedor do Barcelona pode se sentir saudoso nesta quinta-feira. Afinal, Lionel Messi e Luis Suárez podem se reencontrar no La Bombonera, em partida entre Argentina e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa 2026. O reencontro, entretanto, é tido como menos importante, já que o que está em jogo é o duelo entre os dois primeiros colocados. A bola rola às 21h (horário de Brasília).

O técnico Lionel Scaloni deve ir a campo com força total em busca de manter os 100% de aproveitamento na competição. Os argentinos somam 12 pontos, com uma vantagem bastante confortável no topo. Já os uruguaios, que terão Suárez em boa fase no banco, são vice e somam 7 pontos, ficando à frente do Brasil pelos critérios de desempate.

Argentina x Uruguai na Bombonera promete esquentar as Eliminatórias. Foto: Arte/Estadão

ARGENTINA x URUGUAI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS:

LOCAL : Buenos Aires, Argentina.

: Buenos Aires, Argentina. ESTÁDIO : La Bombonera.

: La Bombonera. DATA : 16/11/2023.

: 16/11/2023. HORÁRIO: 21 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR ARGENTINA x URUGUAI AO VIVO:

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE ARGENTINA E URUGUAI:

ARGENTINA - Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Fernández e Mac Allister; Messi, González e Martínez. Técnico : Lionel Scaloni.

- Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Fernández e Mac Allister; Messi, González e Martínez. : Lionel Scaloni. URUGUAI - Rochet; Araújo, Giménez, Cáceres e Olivera; Ugarte, Valverde e De La Cruz; Pellistri, Araújo e Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARGENTINA E URUGUAI: