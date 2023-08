Argentinos Juniors x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Argentinos Juniors e Fluminense iniciam nesta terça-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), a disputa por uma vaga às quartas de final da Libertadores. Na Argentina, os brasileiros buscam a vantagem para a partida de volta, que será disputada no Maracanã já na próxima semana. O jogo tem transmissão do Paramount+.

O Fluminense se classificou no primeiro lugar do Grupo D, na frente do River Plate. Em busca do primeiro título continental de sua história, a equipe tenta superar o momento com altos e baixos no ano para mostrar sua força na Libertadores; pelo Brasileirão, os comandados de Fernando Diniz está na quinta colocação, com duas vitórias nos últimos cinco jogos.

Argentinos Juniors e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Foto: Arte/Estadão

O Argentinos Juniors vive momento semelhante em sua temporada. Classificado no segundo lugar do Grupo E – eliminou o Corinthians na fase de grupos –, a equipe está apenas na 10ª posição do Campeonato Argentino e tem na Libertadores sua principal chance de obter sucesso no ano.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Buenos Aires, na Argentina.

: Buenos Aires, na Argentina. ESTÁDIO : Estádio Diego Armando Maradona.

: Estádio Diego Armando Maradona. DATA : 01/08/2023 (terça-feira).

: 01/08/2023 (terça-feira). HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ARGENTINOS JUNIORS: Arias; Sánchez, Di Cesare e Villalba; Cabrera, Federico Redondo, González Metilli, Moyano) e Bitollo; Gastón Verón e Ávalos. Técnico : Gabriel Milito.

Arias; Sánchez, Di Cesare e Villalba; Cabrera, Federico Redondo, González Metilli, Moyano) e Bitollo; Gastón Verón e Ávalos. : Gabriel Milito. FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Arias; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS