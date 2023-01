Argentinos tomam as ruas do país para comemorar a conquista da Copa do Mundo

A espera de 36 anos acabou. Com a vitória nos pênaltis contra a França por 4 a 2, a Argentina conquistou o terceiro título da Copa do Mundo na sua história. Em comemoração, os argentinos tomaram as ruas das cidades do país neste domingo, dia 18. Em Buenos Aires, logo após o fim da disputa de pênaltis, a população tomou conta do Obelisco, ponto turístico da capital da Argentina e um dos lugares em que as pessoas se juntavam para acompanhar todas as partidas da seleção de Messi na Copa do Catar.

Parecia um mar de gente festejando a conquista. A festa não tinha hora para acabar. O torcedor argentino nunca duvidou de sua seleção e sempre acreditou em Messi. Havia uma harmonia como nunca antes entre o time de Scaloni e o povo. Desde muito antes da conquista, os argentinos já se rendiam ao fato de que seria a última Copa de seu camisa 10. Os que conseguiram, juntaram dinheiro para viajar ao Catar. O país enfrenta muitos problemas financeiros. Mesmo assim, Messi e companhia fizeram sua gente esquecer por 30 dias de todos os problemas.

Argentinos lembram de Maradona na comemoração do título da Argentina na Copa do Mundo do Catar Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Os torcedores ainda vão se juntar novamente na capital Buenos Aires para recepcionar os jogadores, que deve acontecer na noite de segunda-feira ou na terça de manhã.

Messi confirmou ontem que não joga mais em Copas, mas não deu seu adeus com todas as letras da seleção argentina. Ele pode participar de um período de transição do elenco.

The scenes in Buenos Aires 🇦🇷 pic.twitter.com/Mc6s4BFSYw — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 18, 2022

Rosário comemora feito de seus filhos mais ilustres

Outro lugar que teve muita feste neste domingo foi em Rosário, cidade natal de Lionel Messi e Angel Di María, responsáveis pelos gols da Argentina no empate em 3 a 3 na final contra a França. A festa foi total assim que o jogo acabou nas cobranças de pênaltis. A Argentina colocou a terceira estrela em sua camisa.

“Este time merece. Isso é uma loucura, mais do que todo o Messi, que nunca desistiu e se esforçou tanto. Ele nunca desistiu. Ele é ótimo”, disse à AFP Martín Reina, de 23 anos.

Buenos Aires em festa pelo título da Copa do Mundo do Catar após vitória contra a França neste domingo (18) Foto: (AP Photo/Gustavo Garello)

“Essa seleção une todo mundo. Eles veem a torcida do Central e do Newell se abraçando, cantando. É a coisa mais linda que existe. Todo mundo canta e torce pela seleção. Neste mês de dezembro, a seleção nos deu sete dias para comemorar, para estarmos todos unidos sem distinção”, diz Nahuel Cantero, comediante de 21 anos.

Neste domingo, a cidade de Messi acordou coberta de bandeiras e camisas albiceleste. Um som de trombeta entoando os habituais hinos argentinos de campo desceu para a rua do alto de um prédio. Em outras varandas, alguns responderam cantando os versos. Com o tricampeonato mundial de sua história, depois da Argentina-1978 e do México-1986, a festa promete durar muito em Rosário.

Argentinos tomaram as ruas de Buenos Aires para comemoram o terceiro título mundial neste domingo Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Festa ao redor do mundo

A comemoração pelo tricampeonato da Argentina não se limitou às ruas do país. Após a disputa de pênalti, torcedores da seleção espalhados ao redor do mundo não se contiveram e passaram a comemorar a conquista.