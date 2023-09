Arnaldo Ribeiro: ‘O São Paulo deve um título à torcida: ela é o grande fato de 2023′; leia análise

A conquista da inédita Copa do Brasil seria uma forma de o São Paulo (clube e time) pagar uma dívida histórica com a torcida. A temporada de 2023 pode ser o ano do fim da fila e do título mais pesado do São Paulo em décadas (passando por Palmeiras, Corinthians e possivelmente Flamengo na decisão).

Pode ainda ser o ano da confirmação de Dorival Júnior, depois de o treinador ser dispensado inexplicavelmente do mesmo Flamengo no ano passado. Pode ser o ano da redenção de jogadores realmente “são-paulinos”, que precisam muito de um troféu do tamanho da Copa do Brasil: Arboleda, Calleri, os garotos de Cotia…

E como não falar de Lucas, que saiu do São Paulo e rodou o mundo… para voltar e jogar um mata-mata sem igual. 2023 teve a estátua de Telê Santana, teve Muricy Ramalho mais próximo e atuante. Mas 2023 já é, inegavelmente, o ano da torcida do São Paulo.

São Paulo precisa apenas de um empate para conquistar a primeira Copa do Brasil de sua história. Foto: Antonio Lacerda/ EFE

Ela se reinventou no quesito fidelidade. Lotou o Morumbi como nunca na história (maior média de público de todos os tempos). Fez recepções fantásticas nas chegadas do time ao estádio. Escoltou a delegação até o aeroporto antes da primeira partida contra o Flamengo, no Rio - em imagens simplesmente espetaculares - na decisão desta Copa do Brasil. Não foi exatamente o torcedor que passou a ter orgulho do time. Foi o processo inverso. O time passou a ter orgulho do torcedor.

A torcida do São Paulo, a “mais popular” passou a despertar também a admiração dos rivais. Em dez anos de seca, comemorou apenas o título paulista de 2021 (contra o Palmeiras). Mas não havia torcida no estádio. Estávamos na pandemia. A ‘dívida’ persiste. Nessa década perdida, a torcida do São Paulo se popularizou. Se fidelizou. Demonstrou amor. Paciência. Não bateu em jogador, não invadiu Centro de Treinamento, não ameaçou, não xingou… Resiliente. Persistente.

A torcida do São Paulo merece mais do que ninguém o título. Ela é o grande fato de 2023. Todos estão em dívida com ela.