Arouca x Porto: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Porto vai fechar a 31ª rodada do Campeonato Português contra o Arouca, no Estádio Municipal de Arouca, nesta segunda-feira, 7. Os Dragões são vice-líder, sete pontos atrás do Benfica. Já o time da casa é o 5º e espera conquistar pontos importantes na reta final do campeonato para garantir vaga em competições continentais. Na posição atual, o Arouca carimba a ida à Conference League, terceiro torneio mais importante da Europa.

Na temporada, Porto e Arouca se encontraram no primeiro turno da Primeira Liga e nas oitavas de final da Taça de Portugal. Nos dois confrontos, o Porto teve vantagem tranquila: 5 a 1 e 4 a 0, respectivamente. Apesar de o título da liga ainda ser matematicamente possível para o Porto, o time briga também pelo bicampeonato da copa, cuja final será contra o Braga, no começo de junho. O brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, foi peça importante para confirmar a classificação diante do Famalicão, marcando positivamente a retomada depois de quatro meses parado por lesão.

O brasileiro Mateus Quaresma é titular absoluto na lateral-esquerda do Arouca, que espera arrancar pontos no confronto contra o Porto Foto: Pedro Fontes/FC Arouca;

AROUCA X PORTO

Data: 08/05 (segunda-feira)

Horário: 17h15.

Local: Estádio Municipal de Arouca (Portugal).

Torneio: Campeonato Português - 31ª rodada.

ONDE ASSISTIR

ESPN 3 (TV fechada)

STAR+ (Streaming)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

AROUCA - De Arrubarrena; Milovanov, Galovic, Opoku e Quaresma; Alan Ruiz, Oriol Busquets e David Simão; Antony, Mujica e Morlaye Sylla. Técnico : Armando Evangelista.

- De Arrubarrena; Milovanov, Galovic, Opoku e Quaresma; Alan Ruiz, Oriol Busquets e David Simão; Antony, Mujica e Morlaye Sylla. : Armando Evangelista. PORTO - Diogo Costa; Manafá, Pepe, Fabio Cardoso e Wendell; Otavio, Uribe, Eustáquio e Pepê; Evanilson e Taremi. Técnico: Sérgio Conceição.

QUEM APITA?

João Pedro Silva Pinheiro (Portugal)

