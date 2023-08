Arrascaeta se diverte e dá um tostão de sua voz antes de jogo do Flu com Olimpia, que eliminou o Fla

Enquanto o Olimpia se preparava para enfrentar nesta quinta-feira o Fluminense nas quartas de final da Libertadores, no Maracanã lotado, o meia Arrascaeta participava de um programa musical, arriscando-se até a cantar samba e sertanejo no palco com os amigos. Descontraído, Arrasca aproveitou o dia sem compromisso no futebol para participar do programa TVZ, do Multishow. O Olimpia perdeu por 2 a 0 no Maracanã.

O jogador do Flamengo fez parte da eliminação do time rubro-negro diante do rival paraguaio. A decisão da vaga para a semifinal com o Fluminense era para ser entre os dois rivais brasileiros. Mas o Flamengo, depois de ganhar a partida de ida, perdeu em Assunção para a equipe do técnico Arce, ex-lateral de Grêmio e Palmeiras, e deu adeus à competição, a mais importante para o clube na temporada. O time foi criticado por isso.

O Flamengo ainda briga pelo título da Copa do Brasil e corre atrás do Botafogo no Campeonato Brasileiro, aliás, como todos os outros times da competição nacional. O time de General Severiano sobra na disputa, com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Coritiba v Flamengo - Estadio Couto Pereira, Curitiba, Brazil - August 20, 2023 Flamengo's Giorgian de Arrascaeta REUTERS/Rodolfo Buhrer Foto: REUTERS / REUTERS

Arrascaeta estava em dia de folga e em um evento para se divertir. Tenho dúvidas se o torcedor entende isso, principalmente num dia em que havia rodada da Libertadores. O flamenguista não aceitou ainda o fracasso na competição sul-americana. Isso tem um peso. Torcedor nenhum aprova esse comportamento de atletas após uma eliminação. Arrascaeta é um dos principais jogadores do Flamengo.

O elenco se prepara agora para enfrentar o Inter pelo Brasileirão neste sábado, no Maracanã, em partida às 18h30. Se ganhar, retoma provisoriamente a vice-liderança do Palmeiras, que só atua no domingo diante do Vasco.