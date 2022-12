Uruguai derrota Gana com dois de Arrascaeta, mas é eliminado na primeira fase da Copa do Mundo

O Uruguai se tornou a segunda seleção campeã mundial a se despedir da Copa do Mundo do Catar. Um dia após a Alemanha deixar o Mundial na fase de grupos, o time sul-americano repetiu o mesmo roteiro: venceu seu adversário, mas foi eliminado por conta de uma virada surpreendente no outro jogo da rodada. No Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, o Uruguai deixou a Copa derrotando Gana por 2 a 0, nesta sexta-feira.

Leia também Zico celebra classificação do Japão: ‘Tem tempo que não me emocionava num estádio’

A equipe sul-americana, que contou com gols de Arrascaeta, do Flamengo, enfim titular, precisava de mais um gol para buscar sua vaga nas oitavas de final. Sem o terceiro gol, buscado sem sucesso na base da pressão nos emocionantes minutos finais da partida, os uruguaios ficaram com os mesmos quatro pontos da Coreia do Sul, mas foram eliminados por terem menos gols marcados (2 a 4).

Arrascaeta marcou dois gols, mas não conseguiu classificar o Uruguai. Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Curiosamente, Uruguai repetiu o calvário da Alemanha na quinta. Assim como os europeus, o time sul-americano dependia apenas de si para ficar com o segundo lugar do Grupo H. Mas viu a Coreia buscar uma inesperada virada sobre Portugal, assim como o Japão buscou a reviravolta sobre a Espanha, no dia anterior. Os portugueses terminaram no primeiro lugar da chave, com seis pontos, enquanto Gana ficou em quarto e último lugar, com três.

Alvo de críticas após a fraca atuação do Uruguai nos dois primeiros jogos, o técnico Diego Alonso mudou completamente o meio-campo. Colocou Arrascaeta como titular, recuou Valverde para atuar em sua posição de origem, como volante. Sacou Vecino e escalou Rodrigo Bentancur no setor.

As alterações afetaram completamente o jogo uruguaio, que se tornou mais organizado em campo. Como consequência, tinha agora uma transição ofensiva de fato. Mas foi a defesa, com Coates no lugar do veterano Godín, que preocupou aos 20 minutos. O goleiro Rochet fez pênalti, mas se redimiu rapidamente. Andre Ayew bateu mal e o uruguaio caiu no canto certo para pegar. Novamente, Gana desperdiçava uma penalidade contra o Uruguai, como aconteceu nas quartas de final da Copa de 2010, na África do Sul. Foi o 5º pênalti perdido no Catar.

Publicidade

Passado o susto, o time sul-americano assumiu o controle da partida. E, aos 22, Núñez desperdiçou grande chance - Salisu salvou os africanos quando a bola se encaminhava para as redes. Três minutos depois, Arrascaeta começava a brilhar no Catar. Após levantamento que atravessou a área, diante da apatia dos defensores africanos, Suárez pegou a sobra e bateu forte. O goleiro deu rebote e o meia do Flamengo só escorou de cabeça para as redes.

A festa uruguaia aumentou aos 31, novamente com a dupla Suárez-Arrascaeta. O atacante levantou na área e o meia pegou de primeira para anotar o segundo gol da partida. A boa vantagem no placar garantia, ao fim do primeiro tempo, o time sul-americano na segunda posição do Grupo H, atrás de Portugal, que empatava com a Coreia do Sul.

Para a etapa final, o técnico mudou o ataque e sacou a dupla de irmãos Andre e Jordan Ayew, filhos do ex-jogador Abedi Pelé. O objetivo, claro, era melhorar o rendimento, praticamente inexistente no primeiro tempo. Mais alerta, o time africano partiu para o ataque, parando na defesa uruguaia.

As melhores chances, contudo, só vieram depois dos 30 minutos. Na melhor chance dos africanos na partida depois do pênalti, Semenyo escapou pela esquerda, entrou na área e bateu rasteiro, rente ao pé da trave esquerda de Rochet, aos 34. Na sequência, o goleiro uruguaio defendeu finalização perigosa de Kudus Mohammed. A bola ainda raspou a trave.

Antes destas grandes oportunidades para Gana, o Uruguai pediu pênalti sobre Núñez aos 12. O atacante do Liverpool foi derrubado na área, mas o árbitro não marcou pênalti mesmo após consultar o VAR.

Nos minutos finais, quando a Coreia do Sul já vencia Portugal de virada e se garantia nas oitavas, Cavani teve grande chance de decidir. Ele escorou de cabeça, em levantamento quase na pequena área, e parou no goleiro Ati-Zigi, que fez a defesa mais difícil da partida, aos 43.

Os minutos finais foram intensos no Al Janoub Stadium. Ambas as seleções criaram boas chances e os goleiros precisaram trabalhar, já cientes do resultado inesperado da Coreia sobre Portugal. O jogo se tornou aberto e franco, embora Gana precisasse de dois gols para empatar e avançar. A defesa uruguaia se segurou, mas o ataque não conseguiu marcar o terceiro gol, que lhe daria a vaga nas oitavas de final.

Continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA:

GANA 0 X 2 URUGUAI

GANA - Lawrence Ati-Zigi; Baba Rahman, Daniel Amartey, Mohammed Salisu e Seidu Alidu; Thomas Partey, Abdul Samed (Daniel-Kofi Kyereh) e Kudus Mohammed (Abdul Fatawu Issahaku); Andre Ayew (Osman Bukari), Iñaki Williams (Antoine Semenyo) e Jordan Ayew (Kamaldeen Sulemana). Técnico: Otto Addo.

URUGUAI - Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Coates, José Giménez e Mathías Olivera; Rodrigo Bentancur (Vecino), Giorgian de Arrascaeta (Maximiliano Gomez), Federico Valverde; Facundo Pellistri (Nicolas de La Cruz), Darwin Núñez (Canobbio) e Luis Suárez (Edinson Cavani). Técnico: Diego Alonso.

GOLS - Arrascaeta, aos 25 e aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Darwin Núñez, Coates, Sulemana, Seidu Alidu, Cavani, Luis Suárez e Giménez.

ÁRBITRO - Daniel Siebert (Alemanha).

Continua após a publicidade

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 43.443 pagantes.

LOCAL - Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar.