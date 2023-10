Arsenal e Manchester City estão cabeça a cabeça na liderança do inglês

O Arsenal permaneceu na liderança do campeonato inglês e o Manchester City está no cangote, após os dois primeiros colocados da competição estenderem o bom momento com vitórias sobre Fulham e Cardiff City, neste sábado. Dois gols em cinco minutos no segundo tempo do meia da seleção espanhola Santi Cazorla produziram a vitória do Arsenal por 2 x 0 sobre o Fulham, a quinta seguida do time na liga, e que deixa o Fulham com problemas na luta contra o rebaixamento. O segundo colocado Manchester City chegou a sete vitórias consecutivas na liga ao bater o Cardiff City por 4 x 2 - também a 11ª seguida em casa - depois que Edin Dzeko abriu o placar e levou o time a 100 gols na temporada. Cardiff, em seu segundo jogo do torneio sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, empatou com Craig Noone após 29 minutos antes que Jesus Navas restaurasse a liderança do City, quatro minutos depois. Yaya Touré e Sergio Agüero marcaram no fim para elevar o placar para 4 x 1, antes que Fraizer Campbell marcasse o gol da consolação para o Cardiff. O clube galês, na elite inglesa pela primeira vez em 51 anos, caiu para a lanterna da tabela, atrás do Sunderland no saldo de gols, após esse empatar por 2 x 2 com o Southampton. O Arsenal lidera a tabela com 51 pontos, seguido pelo City, com 50, e o terceiro colocado Chelsea (46) enfrenta o atual campeão Manchester United, que está em sétimo, em Stamford Bridge, no domingo. O Newcastle se manteve em contato com o pelotão da frente com a vitória por 3 x 1 sobre o West Ham, que assim como seu rival de Londres, o Fulham, está com problemas na parte de baixo da tabela. O Crystal Palace saiu da zona de rebaixamento quando Jason Puncheon marcou, aos 6 minutos do segundo tempo, e o técnico Tony Pulis ganhou do seu ex-clube Stoke City por 1 x 0. O Norwicht ganhou do Hull City por 1 x 0, em Carrow Road. O gol da vitória foi marcado por Ryan Bennett, aos 42 do segundo tempo. O Liverpool enfrenta o Aston Villa no último jogo do campeonato inglês deste sábado.