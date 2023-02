Arsenal supera Leicester com gol de Gabriel Martinelli e abre folga na liderança do Inglês

O Arsenal garantiu os três pontos longe de casa contra o Leicester no início da tarde deste sábado. A vitória foi apertada, por 1 a 0, e dependeu de um lance finalizado pelo atacante brasileiro Gabriel Martinelli, mas garantiu a recuperação do Arsenal no topo da tabela. O duelo aconteceu no King Power Stadium e foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

O Arsenal havia tropeçado três vezes seguidas, inclusive contra o Manchester City e chegou até a perder a liderança, mas o time de Mikel Arteta mostra recuperação imediata, chegando a duas vitórias seguidas. São 57 pontos, cinco a mais que o vice-líder e oito de vantagem para o terceiro colocado Manchester United. O Leicester está em 14º, com 24 pontos.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, celebra com o atacante Gabriel Martinelli a vitória do Arsenal. Foto: Craig Brough/Reuters

O primeiro tempo foi de Arsenal atacando e Leicester se defendendo. Apesar do domínio, o time londrino pecou nas finalizações e passou longe de marcar. A exceção foi uma finalização perfeita de Leandro Trossard da entrada da área, que parou no fundo das redes, mas o gol foi anulado por causa de uma falta de Ben White no goleiro Ward.

Na volta do intervalo, antes mesmo de o relógio marcar um minuto, o Arsenal finalmente abriu o placar. Trossard deu passe em profundidade para Gabriel Martinelli ajeitar o corpo e finalizar tirando do goleiro para fazer 1 a 0.

A primeira finalização do Leicester no jogo só aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo, em uma tentativa de longe de Dewsbury-Hall, que foi para fora. Na reta final, o time da casa ainda tentou uma pressão pelo empate, mas encontrou dificuldades na criação e terminou derrotado.

OUTRAS PARTIDAS

Três confrontos de times na metade de baixo da tabela também deram continuidade à 25ª rodada nesta manhã. O West Ham goleou o Nottingham Forest em Londres para deixar de vez a zona de rebaixamento. O placar foi 4 a 0, com dois gols de Danny Ings, um de Declan Rice e outro de Michail Antonio. O West Ham sobe para 16º, com 23 pontos, e o Forest fica em 13º, com 25 pontos.

Após três derrotas seguidas, o Aston Villa reagiu e venceu o Everton por 2 a 0 em Liverpool. O time da casa cai para a zona de rebaixamento, com 21 pontos, em 18º. Já o Villa ocupa a 11ª colocação, com 31 pontos. Com gol de Junior Firpo, o Leeds United venceu o lanterna Southampton por 1 a 0 e também ultrapassou o Everton, ficando em 17º, com 22 pontos. O Southampton soma apenas 18 pontos.