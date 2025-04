Arsenal x Brentford na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela trigésima segunda rodada da Premier League, a partida entre Arsenal e Brentford está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Sediado no Emirates Stadium, em Londres, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo serviço de streaming Disney+ e pelo canal de TV fechada ESPN.

Segundo colocado, o Arsenal tenta perseguir o Liverpool, atual líder da competição. A missão não é simples. Isolado, o primeiro colocado está 11 pontos à frente do vice-líder. Seriam necessárias quatro vitórias do Arsenal e quatro derrotas do Liverpool para o time ser ultrapassado. Restam, além dessa, mais seis rodadas do campeonato.

Veja onde assistir a Arsenal x Brentford ao vivo

O Brentford, por sua vez, está no meio da tabela e longe de conseguir disputar qualquer vaga em torneios europeus da próxima temporada. Décimo segundo colocado, o time acumulou somente 42 pontos e está atrás do sexto lugar por dez pontos. O desempenho mediano também não ajuda a equipe a avançar na competição. Nos últimos cinco jogos, o clube ganhou somente uma vez, perdeu duas e empatou outras duas.

ARSENAL X BRENTFORD: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 12/04/2025

12/04/2025 Horário: 13h30 (horário de Brasília)

13h30 (horário de Brasília) Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

ONDE ASSISTIR A ARSENAL X BRENTFORD AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Kiwior e Tierney; Jorginho, Zinchenko e Odegaard; Nwaneri, Trossard, Sterling. Técnico: Mikel Arteta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRENTFORD

BRENTFORD: Flekken; Ajer, Collins, Van den Berg e Lewis-Potter; Norgaard e Janelt; Mbeumo, Damsgaard e Schade; Wissa. Técnico: Thomas Frank.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARSENAL E BRENTFORD

08/04 - Arsenal 3 x 0 Real Madrid - Champions League

3 x 0 Real Madrid - Champions League 06/04 - Brentford 0 x 0 Chelsea - Premier League