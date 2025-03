O fã de futebol inglês tem um compromisso marcado na manhã deste domingo, dia 16. Não fosse apenas o encontro entre Arsenal e Chelsea um dos clássicos mais importantes do Campeonato Inglês, o duelo nesta temporada está repleto de tons dramáticos. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília).

Distante do líder Liverpool com 15 pontos de diferença, o time de Mikel Arteta se preocupa mais com quem vem logo atrás. Vice, o Arsenal tem 55 pontos, contra 54 do Nottingham Forest. O Chelsea vem logo atrás com 49 e precisa surpreender fora de casa para se afastar de Manchester City, Newcastle e Brighton.

Arsenal x Chelsea na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalações Foto: Arte/Estadão

ARSENAL x CHELSEA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE:

DATA : 16/03/2025.

: 16/03/2025. HORÁRIO : 10h30 (horário de Brasília).

: 10h30 (horário de Brasília). LOCAL: Emirates Stadium.

ONDE ASSISTIR ARSENAL x CHELSEA AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Disney+ (streaming).

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL:

ARSENAL - Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Nwaneri, Trossard e Merino. Técnico: Mikel Arteta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CHELSEA:

CHELSEA - Sánchez; James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo e Fernández; Sancho, Palmer e Nkunku; Neto. Técnico: Enzo Maresca.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARSENAL E CHELSEA: