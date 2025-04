Arsenal x Fulham na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Nesse momento, a equipe de Mikel Arteta ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Inglês, com 58 pontos – 12 a menos do que o líder Liverpool. Para continuar na briga pelo título, precisa vencer e torcer para um tropeço dos Reds, que tem o clássico com o Everton nesta quarta-feira.

Já o Fulham, uma das surpresas dessa temporada na Premier League, soma 45 pontos em 29 partidas e continua na briga por uma das vagas à Champions League em 2025/2026. Na oitava posição, apenas três pontos separam a equipe de Andreas Pereira do Manchester City, primeiro na zona de classificação para as competições europeias no próximo ano.