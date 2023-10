Arsenal x Manchester City: saiba onde assistir ao duelo entre times que disputam o topo do Inglês

Passados os compromissos pela Liga dos Campeões no meio de semana, Arsenal e Manchester City agora voltam suas atenções para o Campeonato Inglês. E a partida deste domingo vale muito. Os rivais estão no pelotão da frente, atrás apenas do Tottenham, que lidera a competição europeia com 20 pontos. A bola rola às 12h30 (horário de Brasília).

Jogando em casa, o time de Mikel Arteta atualmente ocupa a 3ª colocação da Premier League, com 17 pontos. Já os comandados de Pep Guardiola estão um degrau acima, na vice-liderança, com 18 pontos.

Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Londres, Inglaterra.

: Londres, Inglaterra. ESTÁDIO : Estádio Emirates.

: Estádio Emirates. DATA : 08/10/2023.

: 08/10/2023. HORÁRIO: 12h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

ARSENAL - David Raya; Tomiyasu, Saliba, Gabriel e Zinchenko; Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Trussardi e Gabriel Jesus. Técnico : Mikel Arteta.

- David Raya; Tomiyasu, Saliba, Gabriel e Zinchenko; Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Trussardi e Gabriel Jesus. : Mikel Arteta. MANCHESTER CITY - Ederson; Walker, Rúben Dias e Gvardiol; Akanji e Rodri; Bernardo Silva, Lewis, Foden e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS: