Arsenal x Porto: onde assistir, horário e escalações das equipes

Arsenal e Porto se enfrentam nesta terça-feira, dia 12, às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, casa do time inglês, em Londres, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. É a primeira vez em 14 anos que as equipes decidem uma vaga no mata-mata de torneios da Uefa.

No jogo de ida, o Porto levou a melhor e venceu o Arsenal por 1 a 0. Por isso, tem a vantagem do empate para se classificar. O time londrino tem de ganhar por dois gols de diferença para avançar. Caso vença pela margem mínima, levará o jogo para prorrogação e, se o empate persistir, para os pênaltis. O Porto avançou ao mata-mata da Champions após terminar na vice-liderança do Grupo H, com 12 pontos, mesma pontuação do Barcelona, mas com saldo pior no confronto direto. Em sua última partida na fase classificatória, derrotou o Shakhtar Donetsk por 5 a 3.

Já o Arsenal se classificou ao liderar a Chave B, com 13 pontos, quatro acima do PSV, da Holanda, com quem empatou por 1 a 1 no último compromisso da etapa de grupos. O time londrino tem os brasileiros Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli em seu elenco. O time lidera o Campeonato Inglês.

Arsenal e Porto decidem vaga na Champions League Foto: Arte/Estadão

ARSENAL X PORTO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS

DATA : 12/03 (terça-feira).

: 12/03 (terça-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR INTER DE ARSENAL X PORTO

SBT (TV aberta).

(TV aberta). Space (TV fechada).

(TV fechada). Max (streaming).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE ARSENAL E PORTO

PORTO : Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell; Alan Varela, Nico González, Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson. Técnico : Sérgio Conceição.

: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell; Alan Varela, Nico González, Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson. : Sérgio Conceição. ARSENAL: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior (Zinchenko); Declan Rice, Jorginho e Odegaard; Saka, Gabriel Jesus (Gabriel Martinelli) e Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARSENAL E PORTO