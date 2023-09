Arsenal x PSV: onde assistir, horário e escalação das equipes

Arsenal e PSV abrem o Grupo B da competição europeia nesta quarta-feira, dia 20, às 16h pelo horário de Brasília. O Arsenal está de volta a uma edição de Champions League após sete temporadas. Vice-campeão do Campeonato Inglês na última temporada, o time de Londres quer se colocar de vez entre os grandes da Europa. Após uma reformulação no elenco, com a chegada de Gabriel Jesus e Zinchenko, a equipe trouxe Rice nesta temporada e o volante já se transformou em peça chave para o meio de campo.

Depois de cinco temporadas longe da maior competição de clubes do mundo, o PSV está de volta. Após um vice-campeonato nacional, a equipe passou pela fase prévia eliminando Sturm, da Áustria, e Rangers, da Escócia, para chegar na fase de grupos. Além do clube inglês, a equipe terá pela frente Sevilla, da Espanha, e Lens, da França, e sonha com uma vaga na fase eliminatória.

Arsenal x PSV - Champions League Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Londres, na Inglaterra

ESTÁDIO: Emirates Stadium.

DATA: 20/09/2023.

HORÁRIO: 16h.

ONDE ASSISTIR:

HBO MAX (Streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

ARSENAL : Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Declan Rice, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Técnico : Arteta.

: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Declan Rice, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. : Arteta. PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Bella-Kotchap, Dest; Schouten, Veerman; Bakayoko, Saibari, Lozano; De Jong. Técnico: Peter Bosz.

ÚLTIMOS RESULTADOS: