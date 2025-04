Arsenal x Real Madrid na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Os londrinos chegam para o duelo com a ausência de Gabriel Magalhães, mas motivados pela classificação contundente diante do PSV nas oitavas de final – 9 a 3 no placar agregado. Na Premier League, diminuiu a vantagem do Liverpool na liderança, mesmo após empate por 1 a 1 com o Everton. Os Reds foram derrotados pelo Fulham e agora têm 11 pontos de distância na ponta da tabela.

O Real Madrid vive um momento de pressão na temporada. Depois de garantir a vaga à decisão da Copa do Rei, no empate por 4 a 4 com a Real Sociedad, a equipe merengue chega ao duelo com o Arsenal depois de perder por 2 a 1 para o Valencia, no Santiago Bernabéu.