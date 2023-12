Arsenal x West Ham: onde assistir, horário e escalação das equipes

Arsenal e West Ham fazem duelo que promete nesta quinta-feira, dia 28, às 17h15 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Sob o comando de Mikel Arteta, a equipe de Gabriel Magalhães, Jesus e Martinelli ocupa a vice-liderança, mas pode reassumir o topo da tabela em caso de vitória no Estádio Emirates. O Liverpool é o primeiro colocado, mas já entrou em campo nesta rodada.

Em sétimo lugar, os Hammers apostam na dupla formada por Mohammed Kudus e Lucas Paquetá para somar três pontos e se aproximar da zona de classificação para a Champions League. O meia-atacante ganês marcou três gols nas últimas duas partidas do time na Premier League — todos com assistência do brasileiro.

ARSENAL X WEST HAM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 28/12 (quinta-feira).

28/12 (quinta-feira). HORÁRIO: 17h15 (horário de Brasília).

17h15 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Emirates, em Londres (ING).

ONDE ASSISTIR ARSENAL X WEST HAM AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ARSENAL E WEST HAM

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Odegaard, Jorginho e Rice; Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Odegaard, Jorginho e Rice; Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Mikel Arteta. WEST HAM: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd e Emerson; Soucek e Álvarez; Kudus, Ward-Prowse e Paquetá; Bowen. Técnico: David Moyes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARSENAL E WEST HAM