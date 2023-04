Artilheiro pelo 2º ano seguido, Hulk comemora título no Atlético-MG: ‘Gratificante vencer aqui’

O atacante Hulk continua fazendo história com a camisa do Atlético-MG. Na tarde deste domingo, o jogador fez os dois gols da vitória do time sobre o América-MG, pelo placar de 2 a 0, no jogo de volta da decisão estadual, que deram o 48º título do Campeonato Mineiro e o tetra seguido ao time alvinegro.

De quebra, além aumentar a hegemonia do Atlético em Minas, com dez conquistas na frente do rival Cruzeiro, que tem 38, e bem à frente do América-MG, com 16, Hulk conseguiu a façanha de ser o primeiro jogador neste século a ser artilheiro do Campeonato Mineiro em duas edições seguidas. Neste ano, marcou 11 gols. Ano passado, ele fez dez. “É muito gratificante comemorar títulos com esta camisa, que representa tanto em Minas e no Brasil. Sem falar desse feito em ter sido artilheiro duas vezes seguidas deste gigante campeonato”, disse o atacante.

Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético

Hulk relembrou a semana complicada após a estreia com derrota na fase de grupos da Libertadores para o Libertad, do Paraguai, por 1 a 0. Ele também comentou da possível saída de Eduardo Couded do cargo de técnico do Atlético-MG, já que nesta semana houve um acordo pela liberação do pagamento da multa rescisória. Deu a entender que uma saída pode acontecer a qualquer momento. Mas, até agora, nada foi oficializado após a conquista.

“Semana conturbada, perdemos na Libertadores, mas o time manteve o foco. Com um a menos, todo mundo se doando, e valeu demais o empenho de todos. Coudet é um cara que tem muita vontade de ganhar, assim como eu e todos os profissionais. Às vezes falamos algumas coisas que viram contra a gente, mas quem conhece sabe que ele é um cara do bem. Desejamos muita sorte a ele, e temos certeza de que vai levar muitas alegrias à massa também”, disse o atacante.

Nos bastidores do clube, existe a especulação da provável saída do técnico, mesmo com o título estadual. A diretoria, inclusive, já teria iniciado conversas com Dorival Júnior, ex-Flamengo.