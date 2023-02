Arturo Vidal volta a mostrar insatisfação no Flamengo e gera preocupação antes do Mundial

Arturo Vidal virou motivo de preocupação no Flamengo às vésperas da estreia no Mundial de Clubes. O meio-campista chileno voltou a demonstrar insatisfação no clube, na noite desta quarta-feira, no segundo tempo da vitória do rubro-negro sobre o Boavista por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca.

No banco de reservas, o jogador foi flagrado pelas câmeras demonstrando irritação ao não entrar na partida. Ele chegou a arremessar uma chuteira para fora do banco por volta dos 35 minutos do segundo tempo, após o técnico Vítor Pereira promover as últimas substituições no time.

Antes da partida, Vidal já havia chamado a atenção da torcida rubro-negra ao indicar que estava disposto a sair do clube. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o volante se ofereceu para jogar no Colo-Colo, time onde atuou nas categorias de base e onde despontou em seu país. Nesta quinta-feira, o atleta se desculpou nas redes.

“Antes de mais nada, quero pedir desculpas pela minha reação durante o jogo de ontem, ao não entrar no campo de jogo, devo esclarecer que sempre gostei de participar do jogo, pois o fiz ao longo da minha carreira, sei disso às vezes meu temperamento me bate.”

Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego 🙏🏽🙏🏽 debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que aveces mi temperamento me gana. pic.twitter.com/JMO49mqreA — Arturo Vidal (@kingarturo23) February 2, 2023

Vidal vem sendo opção no banco de reservas desde que Vítor Pereira assumiu o comando do time, no início do ano. No total, ele soma 28 jogos pela equipe brasileira, sendo 12 como titular. Ao fim da partida de quarta, o treinador comentou sobre a insatisfação do chileno, mas evitou polemizar.

“Um ou outro jogador ficar insatisfeito é uma coisa natural porque temos que tomar decisões em função daquilo que analisamos e da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos no momento para ajudar a equipe. Temos que colocar a equipe e o clube acima de todas as ambições pessoais”, declarou o técnico.

Ao ser questionado sobre a transmissão ao vivo do volante, Vítor Pereira se esquivou. “Não sei do que está falando porque não tenho redes sociais. O meu Instagram é meu filho que cuida e não leio nada nem me preocupo com isso porque tenho que me preocupar, acima de tudo, com a equipe. Esta pergunta tem que ser feita ao Vidal. Ele está no grupo para viajar amanhã (quinta) e está nos nossos planos, claro.”

As demonstrações de insatisfação de Vidal também causaram incômodo no elenco do Flamengo. Também questionado sobre o assunto, o meia Everton Ribeiro lamentou o episódio de irritação do companheiro de time durante o segundo tempo contra o Boavista.

“É um grande jogador, competitivo, quer jogar. Infelizmente, ele teve um momento de insatisfação e acabou demonstrando isso. Sabemos que não é o melhor momento para se fazer, ficamos surpresos porque é um cara de grupo, está sempre trabalhando forte para jogar”, declarou o meia.

A delegação do Flamengo embarcará para o Mundial de Clubes, no Marrocos, nesta quinta-feira. A chegada está prevista para a manhã de sexta, pelo horário de Brasília. O time brasileiro estreará direto na semifinal, contra o vencedor de Wydad Casablanca-MAR x Al Hilal-SAU.