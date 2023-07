Ary Borges aumenta número de seguidores em 230% após marcar três gols em estreia da seleção na Copa

Ary Borges foi o destaque da seleção brasileira na estreia do País na Copa do Mundo feminina da Austrália e Nova Zelândia, na segunda-feira. Autora de três gols e uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre o Panamá, a meio-campista de 23 anos já está sentindo o carinho dos torcedores e o efeito dos seus gols. Segundo um levantamento da plataforma Apostagolos, a jogadora teve um aumento de 230% no número de seguidores nas redes sociais após a estreia brasileira.

Antes do início da partida, Ary Borges contava com 108.088 seguidores na rede social. A atuação de gala em seu primeiro Mundial a fez terminar o dia com 357.120 inscritos em sua conta oficial. Ela é a primeira jogadora da seleção a experimentar o “efeito Copa do Mundo” na internet. Um vídeo da atleta descobrindo o aumento repentino de seguidores em suas redes viralizou após o jogo.

Ary Borges não aparecia entre as mais populares do time de Pia Sundhage antes do início da competição. Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, é a atleta do Brasil com o maior número de seguidores no Instagram, com 2 milhões, e está entre as dez jogadoras mais influentes do planeta. Entre as convocadas por Pia, atrás da Rainha do Futebol aparecem Andressa Alves (688 mil), Tamires (572 mil) e Bárbara (489 mil).

A jogadora de futebol com o maior número de seguidores no Instagram é Alisha Lehmann, com 13 milhões. A suíça de 24 anos é uma das principais atletas do clube inglês Aston Villa e chamou a atenção neste Mundial por substituir a própria namorada durante a vitória por 2 a 0 sobre as Filipinas. Já na segunda rodada, ela não saiu sequer do banco de reservas no duelo que terminou empatado em 0 a 0 com a Noruega.

Com a vitória sobre o Panamá, a seleção brasileira largar na frente do Grupo F, com três pontos. França e Jamaica empataram nesta primeira rodada e estão com um ponto cada. O próximo compromisso das brasileiras será contra a equipe francesa, uma das candidatas ao título do torneio, no sábado, às 7h (horário de Brasília), em Brisbane.