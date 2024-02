ASA x Internacional: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Internacional inicia sua jornada na Copa do Brasil nesta quarta-feira, dia 28, às 20h (Horário de Brasília), contra o ASA de Arapiraca, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Alagoas. A partida é válida pela primeira fase do torneio nacional. O time gaúcho se classifica com um empate por ter melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

A equipe colorada está embalada pela vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, no domingo. O Inter terminou a primeira fase do Estadual liderando com folga, com 25 pontos em dez jogos. O Asa, por sua vez, também está classificado para a semifinal do Campeonato Alagoano e espera surpreender para avançar na Copa do Brasil.

ASA e Internacional se enfrentam pela Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

ASA X INTERNACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

DATA: 28/02 (quarta-feira).

28/02 (quarta-feira). HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

20h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

ONDE ASSISTIR ASA X INTERNACIONAL AO VIVO

Amazon Prime (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ASA X INTERNACIONAL

ASA - Bruno Pianissola; Rômulo, Roni Lobo e Bennê; Paulinho, Allef (Colina), Wescley, Didira e Gabriel; Keliton e Flávio Souza. Técnico : Rodrigo Fonseca.

- Bruno Pianissola; Rômulo, Roni Lobo e Bennê; Paulinho, Allef (Colina), Wescley, Didira e Gabriel; Keliton e Flávio Souza. : Rodrigo Fonseca. INTERNACIONAL - Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ASA X INTERNACIONAL